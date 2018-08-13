Главврачу из США надо с этим разобраться: эксперт ответил на слова Мельничука об отвоевании Крыма

Киеву еще четыре года назад надо было отвоевывать Крым, а сейчас это сделать очень сложно, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук, ранее командовавший батальоном «Айдар».

По его словам, Киеву «нужно было раньше думать» о том, чтобы не дать России достроить Крымский мост и получить превосходство в Черном и Азовском морях. Украине надо было «смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», считает парламентарий.

Также, по мнению экс-командира «Айдара», если в ситуацию вмешаются другие страны, то она перерастет в полномасштабную войну.

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин видит в этих словах часть предвыборной кампании, которая проходит в США и на Украине.

«Дело в том, что «хозяева Украины» сейчас по всем фронтам наращивают антироссийские настроения. Связано это с предстоящими в ноябре в США парламентскими выборами. Сторонники Трампа (президент США. — Прим. ФАН) и их соперники делают ставку на русофобию, а Трамп пытается снять пенки с того антироссийского молока, которое создавали сторонники Клинтон, закачивая в него огромные ресурсы. И у него это может получиться. После выборов, если он одержит победу, все встанет на свои места», — пояснил в комментарии Федеральному агентству новостей Александр Жилин.

Что касается высказываний украинских депутатов, президента, премьер-министра, «то здесь все-таки больше вопросов к психиатру», считает эксперт.

«Почему? Да потому что четыре года назад, как и сегодня, им нечем было воевать. Максимум, что они могут и к чему их готовят, — в случае обострения ситуации использовать Украину как ресурс террора против России, и все это все равно закончится плачевно для Киева, потому что Россия будет вынуждена уничтожить этот плацдарм, если оттуда начнется терроризм. И высказывание Мельничука тоже связано с выборами на Украине. Там фактически началась предвыборная кампания. Поэтому каждый кулик начинает свою песню. Но в итоге это все тянет на шизофрению, поскольку заявления ни на чем не обосновываются. При этом подобные высказывания политически смертельны для их авторов. Ведь народ видит, что происходит на самом деле, он понимает, что это бред, что Украина не отстаивает свои национальные интересы, а работает на интересы оккупационной власти», — сказал Александр Жилин.

Он напомнил, что на днях представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ДНР и ЛНР располагают таким количеством техники, которого нет у таких стран — членов НАТО, как Великобритания, Германия или Франция.

«Обратите внимание, похмельный Порошенко говорит, что украинская армия самая сильная в Европе, представитель разведки утверждает, что ДНР и ЛНР располагают вооружением, которое не снилось европейцам. Несмотря на то, что это звенья одной антироссийской цепи, они противоречат друг другу. Надо бы главврачу из США с этим разобраться и определить, что нужно говорить, чтобы над Украиной не смеялись», — добавил обозреватель.

Напомним, в ходе референдума о статусе Крыма более 95% крымчан проголосовали за выход полуострова из состава Украины и его воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Крым вошел в состав России в результате открытого волеизъявления крымчан, что не противоречит Уставу ООН, утверждающему право наций на самоопределение.