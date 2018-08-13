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Bloomberg назвал потенциального инвестора для выкупа акций Tesla
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    Bloomberg назвал потенциального инвестора для выкупа акций Tesla

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    Bloomberg назвал потенциального инвестора для выкупа акций Tesla

    Санта-Моника, 13 августа. Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры об увеличении доли в Tesla. Фонд может приобрести акции компании и принять участие в выводе Tesla с биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

    Ранее фонд уже приобрел 5% акций компании, тем самым увеличив долю в Tesla до 2 млрд долларов. Как отмечает издание, суверенный фонд стремится обезопасить себя от непредвиденных ситуаций на рынке нефти.

    Точная сумма вложений фонда пока не определена. По данным издания, переговоры по поводу выкупа акций продолжаются.

    Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что компания рассматривает возможности выхода с биржи. При этом стоимость одной акции компании составит 420 долларов. По словам Маска, необходимое финансирование для выкупа уже обеспечено.

    На данный момент держателями акций компании являются сотрудники Tesla. Главе компании Илону Маску принадлежит порядка 20% акций.

    Автор: Софья Куликова
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