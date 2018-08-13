«Российские военные готовы»: в Совфеде отреагировали на заход эсминца США в Черное море

В Черноморскую акваторию вошел ракетный эскадренный миноносец «Карни» американских военно-морских сил. Согласно официальной версии, перед ним поставлена задача по обеспечению «безопасности на море» и «укрепление потенциала и оперативной совместимости с союзниками и партнерами в регионе». Вместе с тем, появление в Черном море эсминца США уже вызвало напряжение в регионе. Федеральное агентство новостей обсудило эту тревожную ситуацию с сенатором Францем Клинцевичем.

«США занимаются провокациями, – уверен он. – Они демонстрируют силу. Они демонстрируют вседозволенность и некое свое «всемогущество». Они находят некий формальный повод, который они сами же и придумали, что Россия якобы кому-то угрожает на Черноморском побережье. И отправили одни эсминец. Мне смешно от того, что они думают, будто сегодня можно поправить дело одним эсминцем. Но все же понимают, что никто никаких событий начинать не будет».

По мнению собеседника ФАН, «будет вокруг этого много всяких разговоров, конспирологии и т.д. А на самом деле это – обычная, в американском духе, провокация с далеко идущими последствиями. С определением возможностей, построением вариантов. Если мы жестко отреагируем – опять будут говорить «смотрите, какие они несговорчивые, жесткие». Если мы не отреагируем, значит они будут по-наглому устраивать еще большие провокации».

«Поэтому стоит сделать вывод, что сегодня ничего не меняется. При этом следует иметь в виду, что та финансово-промышленная, военно-политическая группировка, которая сегодня жестко давит на Трампа, создает условия, при которых Трампу все сложнее выстроить добрые взаимоотношения с Россией. А к этому стремится любой вменяемый глава государства! Ведь плохой мир всегда лучше хорошей войны. Но тем не менее эти господа – за войну, которую они себе даже не представляют и даже не понимают ее последствий!» – предостерег сенатор.

По мнению Клинцевича, действия США контрпродуктивны. «Давайте понаблюдаем за этой провокацией, – предлагает он. – По-любому наше политическое руководство и прежде всего МИД, а также военные отреагируют. Это – обычная для нас вещь. Но сами действия американской стороны контрпродуктивны, с точки зрения заданного мирного, дипломатичного тренда, который задали два президента. Идет срыв этих процессов с разными возможными вариантами последствий развития взаимоотношений».

«Американцы умеют играть на всех полях, на различных площадках, выходить сухими из воды, не прекращая при этом «разводить» страны и народы. Но жизнь показывает, что в последнее время Европа достаточно жестко отвечает на такие непродуманные американские действия. По крайней мере самим американцам, как в принципе и НАТО, эти действия ничего хорошего не несут», – напомнил он.

«Эти действия, при том – без всяких учений, без ничего, без продуманной программы, а просто в виде демонстрации силы – вызывают достаточно серьезное опасение. Потому что за политической провокацией может последовать какая-то другая. Один эсминец в Черном море для России – не противник, но провокации могут быть», – отмечает член Совета Федерации.

«Поэтому я думаю, что по данной ситуации даст оценку МИД РФ, среагирует. А что касается российских военных, то они всегда готовы к любым неожиданностям. И американские специалисты это знают», – подытожил Франц Клинцевич.