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Подросток случайно пересек границу РФ и Абхазии, чтобы почитать «Над пропастью во ржи»
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    Подросток случайно пересек границу РФ и Абхазии, чтобы почитать «Над пропастью во ржи»

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    Подросток случайно пересек границу РФ и Абхазии, чтобы почитать «Над пропастью во ржи»

    Москва, 13 августа. Российские пограничники задержали подростка, который искал укромное место для чтения романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и случайно пересек российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

    Пограничники, несущие службу на российско-абхазском участке госграницы, заметили человека, вброд пересекающего пограничную реку Псоу. Они незамедлительно отправились на задержание нарушителя. Школьник был задержан на берегу реки уже на российской территории.

    Свой поступок 14-летний мальчик объяснил тем, что хотел почитать свою любимую книгу «Над пропастью во ржи» в тишине, на природе. По его словам, он не собирался нарушать закон.

    По российскому законодательству подросток не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, поэтому его передали властям Абхазии.

    Автор: Дарья Смолина
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