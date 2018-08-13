Их будут ждать с наручниками: в Киеве поставили перед выбором участников референдумов в Донбассе и Крыму

Киев, 13 августа. В комитете избирателей Украины выразили уверенность в том, что на сегодняшний день важно возбуждать уголовные дела против тех граждан, которые ходили на выборы президента России в марте 2018 года в Крыму.

Инициатива заместителя руководителя ЦИК Украины Андрея Магеры лишать гражданства участников референдума в Донбассе не является политическим заявлением, заявил председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его мнению, крайне «либеральным отношением к преступникам» Украина главным образом вредит себе. Кошель считает, что против граждан, которые пошли на выборы в Крыму 18 марта 2018 года, необходимо возбуждать уголовные дела.

«Эти граждане должны знать, что в случае, если они пересекают линию разграничения с Украиной, их уже будут ждать стражи порядка с наручниками», — передает слова Кошеля «Обозреватель».

Он также сообщил, что у таких граждан есть выбор: «служить России и Путину или чувствовать себя свободным гражданином Украины».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

Президентские выборы-2018 прошли на территории России 18 марта 2018 года. Согласно данным Центризбиркома РФ, безоговорочную победу в первом туре одержал Владимир Путин с результатом 76,69% голосов избирателей. Кроме того, выборы посетило 474,5 тыс. наблюдателей из более чем 100 стран мира, которые назвали «беспрецедентно прозрачными» выборы-2018.