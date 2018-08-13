Меню
Весь мир
Израиль не может найти деньги на проведение «Евровидения»
Политика
Путин пока не давал поручений по ответу России на новые санкции США — Песков
Следующая новость
Загрузка...

    Израиль не может найти деньги на проведение «Евровидения»

    36

    Израиль не может найти деньги на проведение «Евровидения»

    Тель-Авив, 13 августа. Проведение международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой, о чем сообщил в письме премьеру Биньямину Нетаньяху глава совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер. Он указал на то, что корпорация так и не получила разъяснений о готовности государства инвестировать в «Евровидение».

    Как отметил Гиль Омер, Израилю придется отказаться от проведения «Евровидения», если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро EBU — Европейскому вещательному союзу.

    Условия EBU подразумевают, что корпорации «Кан» нужно внести залоговую сумму в размере 12 млн евро. Срок, который отводился на перевод денег, уже истек. Его продлили до 14 августа в порядке исключения.

    Таким образом Израиль может потерять право на «Евровидение-2019», которое завоевала певица Нета Барзилай, потому как отказ правительства от финансовой помощи состязанию станет точкой невозврата, передает издание News.ru.

    Напомним, ранее Европейский вещательный союз высказывал сомнения в целесообразности проведения «Евровидения» в Иерусалиме, на который претендует Палестина. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.