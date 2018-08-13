Израиль не может найти деньги на проведение «Евровидения»

Тель-Авив, 13 августа. Проведение международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой, о чем сообщил в письме премьеру Биньямину Нетаньяху глава совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер. Он указал на то, что корпорация так и не получила разъяснений о готовности государства инвестировать в «Евровидение».

Как отметил Гиль Омер, Израилю придется отказаться от проведения «Евровидения», если в течение ближайших суток не будут переведены 12 миллионов евро EBU — Европейскому вещательному союзу.

Условия EBU подразумевают, что корпорации «Кан» нужно внести залоговую сумму в размере 12 млн евро. Срок, который отводился на перевод денег, уже истек. Его продлили до 14 августа в порядке исключения.

Таким образом Израиль может потерять право на «Евровидение-2019», которое завоевала певица Нета Барзилай, потому как отказ правительства от финансовой помощи состязанию станет точкой невозврата, передает издание News.ru.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз высказывал сомнения в целесообразности проведения «Евровидения» в Иерусалиме, на который претендует Палестина.