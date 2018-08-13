Украине будет тяжело: эксперт оценил желание ВЭБ закрыть дочерний Проминвестбанк
Внешэкономбанк (ВЭБ) практически отказался от идеи продать своей дочерний Проминвестбанк на территории Украины. В настоящий момент госкорпорация склоняется к закрытию банка, а окончательное решение будет принято в ноябре. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Как пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем. Речь идет об украинском и российском бизнесмене Павле Фуксе, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Нацбанком Украины (НБУ). ВЭБ приняла решение свернуть бизнес на Украине.
Кроме Фукса и выступавшего с ним в консорциуме украинского бизнесмена Максима Микитася, на приобретение Проминвестбанка претендовал также украинский олигарх, владелец группы DCH Александр Ярославский. Однако на сегодняшний день он больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка как более крупного и интересного актива. По словам собеседника газеты на украинском рынке, ВЭБ действительно больше не предпринимает попыток продать Проминвестбанк и не планирует их возобновлять в ближайшее время.
«Лучше такой конец, чем ужас без конца»
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН пояснил: история с дочерними структурами российских банков на Украине тянется давно, с момента госпереворота 2014 года. Есть политическое решение новой власти в Киеве — избавиться от российского присутствия. И есть экономические соображения — все понимают, что без российских банков украинской экономике будет тяжело.
«Но так или иначе российские банки стали выдавливать из страны. Российские банкиры попали в крайне сложную и противоречивую ситуацию. С одной стороны, им не давали работать, офисы отделений громили банды молодых хулиганов, вводились ограничения на активы и операции. С другой стороны, российские банки не могли просто так уйти с Украины, так как это грозило большими финансовыми потерями», — рассказал Андрей Иванов.
По идее, заметил эксперт, активы можно было продать украинским партнерам, но беда в том, что сейчас на Украине для таких покупок ни у кого нет средств. Соответственно, сложилась ситуация, когда и работать нельзя, и уйти жалко, и продать невозможно.
«Нынешнее решение ВЭБ показывает, что руководство банка просто решило разрубить этот узел. Да, будут большие убытки, как оценивают эксперты, до 10 млрд рублей. Но лучше, как говорится, такой конец, чем ужас без конца. Лучше уж потерять один раз и окончательно, нежели постоянно тратить деньги на поддержание работы и быть в постоянном страхе от перспективы лишиться активов.
Другое дело, что многие отрасли украинского народного хозяйства были завязаны на российские банки, так как они считались более надежными, чем украинские. Что ж, на Украине сейчас все становится третьесортного качества. Глобальные игроки уходят, вместо них приходят свои местные «кустари», — резюмировал Андрей Иванов.