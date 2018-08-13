Украине будет тяжело: эксперт оценил желание ВЭБ закрыть дочерний Проминвестбанк

Внешэкономбанк (ВЭБ) практически отказался от идеи продать своей дочерний Проминвестбанк на территории Украины. В настоящий момент госкорпорация склоняется к закрытию банка, а окончательное решение будет принято в ноябре. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем. Речь идет об украинском и российском бизнесмене Павле Фуксе, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Нацбанком Украины (НБУ). ВЭБ приняла решение свернуть бизнес на Украине.

Кроме Фукса и выступавшего с ним в консорциуме украинского бизнесмена Максима Микитася, на приобретение Проминвестбанка претендовал также украинский олигарх, владелец группы DCH Александр Ярославский. Однако на сегодняшний день он больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка как более крупного и интересного актива. По словам собеседника газеты на украинском рынке, ВЭБ действительно больше не предпринимает попыток продать Проминвестбанк и не планирует их возобновлять в ближайшее время.

«Лучше такой конец, чем ужас без конца»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН пояснил: история с дочерними структурами российских банков на Украине тянется давно, с момента госпереворота 2014 года. Есть политическое решение новой власти в Киеве — избавиться от российского присутствия. И есть экономические соображения — все понимают, что без российских банков украинской экономике будет тяжело.

«Но так или иначе российские банки стали выдавливать из страны. Российские банкиры попали в крайне сложную и противоречивую ситуацию. С одной стороны, им не давали работать, офисы отделений громили банды молодых хулиганов, вводились ограничения на активы и операции. С другой стороны, российские банки не могли просто так уйти с Украины, так как это грозило большими финансовыми потерями», — рассказал Андрей Иванов.

По идее, заметил эксперт, активы можно было продать украинским партнерам, но беда в том, что сейчас на Украине для таких покупок ни у кого нет средств. Соответственно, сложилась ситуация, когда и работать нельзя, и уйти жалко, и продать невозможно.