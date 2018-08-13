Черный ящик и останки «пилота» нашли в Сиэтле на месте падения угнанного самолета

Москва, 13 августа. Черный ящик и человеческие останки найдены на месте крушения угнанного самолета в Сиэтле, сообщили в ФБР.

Сотрудники ФБР изучили место крушения угнанного из аэропорта «Такома» в Сиэтле самолета Horizon Air. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.

На месте трагедии был обнаружен бортовой самописец, а также компоненты речевого самописца. Черные ящики были переданы в Национальное управление транспортной безопасности для изучения их данных.

Также на месте были найдены останки так называемого пилота — молодого человека с суицидальными наклонностями, который угнал воздушное судно. Предполагается, что он находился в самолете один.

«До настоящего времени основным предметом нашего исследования был 29-летний Ричард Рассел, - передают американские СМИ. - При этом ФБР ожидает отчет бюро судмедэкспертизы округа Пирс».

Ранее в Сети была опубликована расшифровка переговоров диспетчером с угонщиком. Во время полета молодой человек признался, что не умеет сажать самолеты и не планирует это делать.