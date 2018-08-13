Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, занесенный в книгу Гиннеса

Вашингтон, 13 августа. Популярный американский рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, который занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Сообщение о новом достижении известного исполнителя появилось в Сети. Портал Genius со ссылкой на одного из своих читателей с псевдонимом 09ymmit07 передает, что рекорд Маршалл Мэтерс, он же Эминем, побил во время исполнения композиции Majesty, записанной вместе с Ники Минаж.

Поклонник творчества рэпера подсчитал, что кумир произносит 123 слога за 12 секунд, то есть порядка 10,3 слога в секунду. Предыдущий рекорд Эминема составлял 9,6 слога в секунду и был поставлен во время исполнения композиции Rap God. Музыканта внесли за это в книгу рекордов Гиннесса.