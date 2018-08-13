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Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, занесенный в книгу Гиннеса
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    Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, занесенный в книгу Гиннеса

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    Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, занесенный в книгу Гиннеса

    Вашингтон, 13 августа. Популярный американский рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, который занесен в книгу рекордов Гиннеса.

    Сообщение о новом достижении известного исполнителя появилось в Сети. Портал Genius со ссылкой на одного из своих читателей с псевдонимом 09ymmit07 передает, что рекорд Маршалл Мэтерс, он же Эминем, побил во время исполнения композиции Majesty, записанной вместе с Ники Минаж.

    Поклонник творчества рэпера подсчитал, что кумир произносит 123 слога за 12 секунд, то есть порядка 10,3 слога в секунду. Предыдущий рекорд Эминема составлял 9,6 слога в секунду и был поставлен во время исполнения композиции Rap God. Музыканта внесли за это в книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Катерина Иванова
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