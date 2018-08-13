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Украина
Микроавтобус врезался в грузовик в Одесской области, есть погибшие
Общество
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    Микроавтобус врезался в грузовик в Одесской области, есть погибшие

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    Микроавтобус врезался в грузовик в Одесской области, есть погибшие

    Киев, 13 августа. Один человек погиб и семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Одесской области Украины.

    Об этом рассказали в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что авария произошла в понедельник, 13 августа, около 4.00 по московскому времени. Машины столкнулись на трассе Киев-Одесса.

    Как говорится сообщении ведомства, спасатели достали погибшего водителя из микроавтобуса. В микроавтобусе на момент ДТП находились 14 пассажиров. Семь из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    Ранее сообщалось, что в понедельник пятеро детей и взрослый погибли в ДТП на Украине. Грузовик врезался в маршрутное такси в районе села Каменское в Запорожской области Украины. Маршрутное такси двигалась из Кирилловки в сторону Запорожья. 

    Микроавтобус врезался в грузовик в Одесской области, есть погибшие

     

    Автор: Алия Садыкова
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