Микроавтобус врезался в грузовик в Одесской области, есть погибшие

Киев, 13 августа. Один человек погиб и семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Одесской области Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что авария произошла в понедельник, 13 августа, около 4.00 по московскому времени. Машины столкнулись на трассе Киев-Одесса.

Как говорится сообщении ведомства, спасатели достали погибшего водителя из микроавтобуса. В микроавтобусе на момент ДТП находились 14 пассажиров. Семь из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в понедельник пятеро детей и взрослый погибли в ДТП на Украине. Грузовик врезался в маршрутное такси в районе села Каменское в Запорожской области Украины. Маршрутное такси двигалась из Кирилловки в сторону Запорожья.