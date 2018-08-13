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В Кении бегемот убил туриста с фотоаппаратом
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    В Кении бегемот убил туриста с фотоаппаратом

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    В Кении бегемот убил туриста с фотоаппаратом

    Москва, 13 августа. В Кении бегемот напал на двух туристов с Тайваня, которые попытались его сфотографировать с близкого расстояния. Один из путешественников погиб, сообщает The Star.

    Пожилой мужчина приехал в Кению в тур на озеро Найваша. Он захотел сделать хорошую фотографию бегемота, поэтому решил подойти к нему поближе. Животное сразу же отреагировало и укусило туриста в область груди. Вскоре 66-летний мужчина скончался от полученных травм.

    Кроме того, бегемот напал на приятеля 66-летнего туриста, однако он отделался лишь небольшими травмами и гематомами.

    Китайское посольство в кенийской столице Найроби после трагедии призвало граждан страны не приближаться к бегемотам, не кормить их, пытаясь привлечь внимание.

    Автор: Дарья Смолина
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