В Кении бегемот убил туриста с фотоаппаратом

Москва, 13 августа. В Кении бегемот напал на двух туристов с Тайваня, которые попытались его сфотографировать с близкого расстояния. Один из путешественников погиб, сообщает The Star.

Пожилой мужчина приехал в Кению в тур на озеро Найваша. Он захотел сделать хорошую фотографию бегемота, поэтому решил подойти к нему поближе. Животное сразу же отреагировало и укусило туриста в область груди. Вскоре 66-летний мужчина скончался от полученных травм.

Кроме того, бегемот напал на приятеля 66-летнего туриста, однако он отделался лишь небольшими травмами и гематомами.

Китайское посольство в кенийской столице Найроби после трагедии призвало граждан страны не приближаться к бегемотам, не кормить их, пытаясь привлечь внимание.