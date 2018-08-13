Сирия, 13 августа. Дроны боевиков были сбиты российскими системами ПВО на западе Латакии. Российские военные советники прибыли на базу «Абу Духур» в Идлибе. Вооруженные стычки между ССА** и Турцией произошли у сирийско-турецкой границы на северо-западе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку атаки авиабазы «Хмеймим» в Латакии; заявила об аресте нескольких террористов ИГ1 на западе Алеппо; продолжает проводить рейды по поиску тех, кто согласен примириться с властями САР, в Хаме.

Курды: провели подпольную вылазку на территории Африна на северо-западе Алеппо; заявили об отправке гумпомощи жителям оккупированных ИГ районов Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили подкрепление в кантон Африн; спровоцировали столкновения с ССА на северо-западе провинции Идлиб.

Международная коалиция: выпустила ракеты по занимаемым ИГИЛ1 территориям на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В западной части провинции Латакия произошла очередная попытка боевиков атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». Согласно сведениям Twitter-канала (QalaatAlMudiq), два боевых беспилотника были сбиты комплексами противовоздушной обороны РФ, прежде чем успели приблизиться к военному аэродрому. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что ударные дроны были выпущены с позиций джихадистов антиправительственных формирований, базирующихся на границе провинций Идлиб и Латакия. По данным некоторых военных экспертов, вследствие участившихся нападений со стороны исламистов правительственные силы готовятся к ответным боевым действиям в данном районе. Напомним, территории на севере региона входят в зону деэскалации «Идлиб», однако, несмотря на это, радикалы не прекращают провоцировать столкновения на стыке с соседними провинциями.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв на подконтрольных боевикам территориях к западу от города Аль-Атариб. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Telegram (dorarsite). По предварительным данным, СВУ было установлено джихадистами «спящих ячеек» «Исламского государства». В свою очередь, члены террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, продолжают спецоперацию по поиску подпольных групп ИГИЛ в западной части провинции. Оппозиционный интернет-портал Jisr TV заявляет о том, что радикалы «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 взяли под арест нескольких террористов ИГИЛ неподалеку от населенного пункта Абиан Самаан.

Между тем в кантоне Африн на северо-западе региона продолжаются вылазки курдских радикалов Отрядов народной самообороны (YPG). Как передает Facebook-канал (dimashq.now), по меньшей мере два боевика «Сирийской свободной армии» (ССА) были убиты членами YPG в деревне Дейр Балут, расположенной недалеко от города Джандарис. После этого Турция направила дополнительные военные подкрепления для поддержки ССА. Партия турецких солдат и техники вошла в город Шейх Аль-Хадид, заявляет на своей странице в Twitter военный источник (_Caki__).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный Twitter-канал (DeirEzzoreNow) передает, что силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли удары по территориям, оккупированным боевиками «Исламского государства», выпустив ракеты из района нефтяного месторождения «Омар». Под огнем оказался населенный пункт Абу Хассан на юго-востоке региона, несколько ракет упали на побережье реки Евфрат. Кроме того, обстрелу западного альянса подвергся город Хаджин. О возможных жертвах со стороны мирного населения пока не сообщалось.

В то же время поступила информация о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) направили в обстреливаемые районы 13 грузовиков с продовольствием, предназначенным для местных жителей. Об этом сообщает в сети Facebook военный источник (dimashq.now). Каким образом гуманитарный груз доставят в зону боевых действий, пока неясно.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News передает, что на военную авиабазу «Абу Духур», расположенную на юго-востоке региона, в преддверии предстоящего наступления прибыли российские военные советники. Местные активисты полагают, что аэродром будет использоваться в качестве оперативного центра. Напомним, постоянные налеты исламистов вооруженной оппозиции вынудили части Сирийской арабской армии (САА) начать подготовку к ответной военной операции.

Тем временем в северо-западной части провинции произошли внезапные вооруженные стычки между турецкими вооруженными силами и «Сирийской свободной армией» (ССА). По информации военных источников AMN, снайпер армии Турции открыл огонь по одному из местных фермеров в районе населенного пункта Кафр-Хум. В ответ на это радикалы ССА нанесли удары по опорным пунктам турок, что привело к потерям с обеих сторон. Напомним, Анкара оказывает поддержку «свободной армии» на северо-западе САР. Отмечается, что данные столкновения стали первым вооруженным конфликтом между союзниками.

Провинция Хама

Боевики исламистских формирований, действующих в северной части региона, не прекращают провоцировать столкновения с правительственными подразделениями. Как передает Facebook-канал (dimashq.now), радикалы открыли огонь по одному из гражданских лиц, который попытался бежать при попытке его задержания в городе Мурек. Известно, что местный житель выказывал лояльность по отношению к сирийскому правительству, в силу чего попал под арест. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось бежать. Напомним, исламисты продолжают проводить рейды по задержанию жителей и боевиков, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с властями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)