Это наш ключик: в Киеве придумали, как снять «российскую блокаду» Азовского моря

Киев, 13 августа. На Украине хотят снять «российскую блокаду» Азовского моря при помощи стран Каспийского бассейна. Об этом заявил бывший офицер генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Он выразил уверенность в том, что Киеву нужно разорвать существующий между Украиной и Российской Федерацией договор о статусе Азовского моря и как-то убедить страны Каспийского бассейна наладить транзит через Азов.

Жданов признал, что Москва придерживается всех международных договоров морского права, потому что жалоб от украинских судовладельцев не поступало.

«Нам нужно собирать большой круглый стол стран Каспийского бассейна. Дело в том, что наличие Волго-Донского канала обязывает Москву и Киев считать Азовское море не внутренним, а полузамкнутым», — полагает экс-офицер.

По его словам, российская сторона якобы должна предоставлять государствам Каспийского бассейна транзит для выхода из Каспия в мировой океан и обратно, передает «ПолитНавигатор».

«Это наш ключик, это выход из тупика. Надо денонсировать соглашение, собирать большой круглый стол стран Каспийского бассейна и заключать нормальный договор», — объяснил он, как можно снять «российскую блокаду» Азовского моря.

Ранее экс-депутат украинской Рады Олег Царев объяснил, зачем глава СНБО Украины Александр Турчинов угрожает российскому флоту в Азовском море. По его мнению, возможной целью действий киевских властей может быть провокация в водах Азовского моря.