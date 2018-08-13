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Ученые нашли в Якутии скелет мамонта с мягкими тканями
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    Ученые нашли в Якутии скелет мамонта с мягкими тканями

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    Ученые нашли в Якутии скелет мамонта с мягкими тканями

    Якутск, 13 августа. Ученые нашли в Верхоянском районе останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Отмечается, что находка принадлежит специалистам из научного исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского университета Киндай и компании Fuji TV.

    Как сообщается на сайте федерального университета, останки были найдены в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района. Раскопки на месте продолжаются. Как объяснили эксперты, был найден скелет мамонта с мягкими тканями.

    Напомним, в этой местности проходит русско-японская палеонтологическая экспедиция. Ранее ученые обнаружили полностью сохранившуюся замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади.

    Далее участники экспедиции продолжили работу на «кладбище мамонтов» в 220 километрах вниз по реке Яна.

    Ученые нашли в Якутии скелет мамонта с мягкими тканями

    Автор: Алия Садыкова
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