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Украина
«Вы что-то делаете не так»: Ющенко предложил Киеву план победы в войне с Россией
Общество
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    «Вы что-то делаете не так»: Ющенко предложил Киеву план победы в войне с Россией

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    «Вы неадекватны»: Ющенко раскритиковал украинскую власть

    Киев, 13 августа. Бывший президент Украины  Виктор Ющенко раскритиковал украинскую политику в отношении противодействия с Россией.

    По его словам, для победы в войне с Россией Украине нужно следовать плану, состоящему из ряда компонентов: развивать экономику и финансовую систему, взаимодействовать с другими странами, поддерживая дипломатические отношения, а также помогать жителям ДНР и ЛНР. Именно совокупность таких действий поможет Украине победить Россию, считают Ющенко. Однако он не видит, чтобы за четыре года украинская власть хоть сколько-нибудь продвинулась в реализации подобного плана.

    По его словам, на Украине не развивается экономика и финансовая система. Никто не вкладывает деньги в инвестиции. В Западной Европе после войны приняли экономический план Маршалла, а Верховная рада за четыре года не приняла ни одного важного документа.

    «Вы неадекватны. Вы что-то делаете не так» —  отметил бывший президент в беседе с изданием «Обозреватель».

    Он заявил, что действующая власть даже не думает развивать дипломатические отношения и взаимодействовать с другими странами. Ющенко отметил, что власти не смогут освободить «оккупированные территории», продолжая имитировать войну с Россией.

    «Россия остается первым торговым партнером.  Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории?» — задался вопросом Ющенко.

    По мнению политика, Киев ничего не делает для возвращения Донбасса в состав Украины.

    «У нас есть экономический план, что мы делаем с этими людьми? Мы им даем первое рабочее место? Основываем им первый бизнес? Даем медицинский пакет? Или образовательный?» — заявил Ющенко.

    Отметим, что ранее бывший украинский президент, заявлял, что Киев использует конфликт на Донбассе для оправдания своей плохой политики.

    Автор: Денис Коробейников
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