«Вы что-то делаете не так»: Ющенко предложил Киеву план победы в войне с Россией

Киев, 13 августа. Бывший президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал украинскую политику в отношении противодействия с Россией.

По его словам, для победы в войне с Россией Украине нужно следовать плану, состоящему из ряда компонентов: развивать экономику и финансовую систему, взаимодействовать с другими странами, поддерживая дипломатические отношения, а также помогать жителям ДНР и ЛНР. Именно совокупность таких действий поможет Украине победить Россию, считают Ющенко. Однако он не видит, чтобы за четыре года украинская власть хоть сколько-нибудь продвинулась в реализации подобного плана.

По его словам, на Украине не развивается экономика и финансовая система. Никто не вкладывает деньги в инвестиции. В Западной Европе после войны приняли экономический план Маршалла, а Верховная рада за четыре года не приняла ни одного важного документа.

«Вы неадекватны. Вы что-то делаете не так» — отметил бывший президент в беседе с изданием «Обозреватель».

Он заявил, что действующая власть даже не думает развивать дипломатические отношения и взаимодействовать с другими странами. Ющенко отметил, что власти не смогут освободить «оккупированные территории», продолжая имитировать войну с Россией.

«Россия остается первым торговым партнером. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории?» — задался вопросом Ющенко.

По мнению политика, Киев ничего не делает для возвращения Донбасса в состав Украины.

«У нас есть экономический план, что мы делаем с этими людьми? Мы им даем первое рабочее место? Основываем им первый бизнес? Даем медицинский пакет? Или образовательный?» — заявил Ющенко.

Отметим, что ранее бывший украинский президент, заявлял, что Киев использует конфликт на Донбассе для оправдания своей плохой политики.