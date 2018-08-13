Директор NASA рассказал, как Вашингтон усердно трудится над независимостью от российских двигателей

Вашингтон, 13 августа. Вашингтон прорабатывает возможность отказа от российских двигателей РД-180, которые используют в ракетах-носителях Atlas III и Atlas V компании United Launch Alliance (ULА), сообщил директор NASA Джим Брайденстайн в интервью телеканалу C-Span.

Ведущий программы поинтересовался у Брайденстайна, может ли прекращение РФ поставок двигателей РД-180 повлиять на планы США по запуску коммерческих космических кораблей при помощи ракет Atlas III и Atlas V. По словам директора NASA, Вашингтон усердно трудится над тем, чтобы не зависеть от российских двигателей.

Кроме того, Брайденстайн подчеркнул, что NASA продолжает поддерживать отношения со странами после их ухудшения в отличие от федерального правительства.

Директор NASA добавил, что американцев доставляют на Международную космическую станцию (МКС) с помощью российской ракеты «Союз».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководство NASA подтвердило готовность встретиться с директором госкорпорации Роскосмос Дмитрием Рогозиным. Встреча руководителей Роскосмоса и NASA запланирована на октябрь.