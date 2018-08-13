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Близкие, коллеги и поклонники прощаются с режиссером Брусникиным в МХТ имени Чехова
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    Близкие, коллеги и поклонники прощаются с режиссером Брусникиным в МХТ имени Чехова

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    Близкие, коллеги и поклонники прощаются с режиссером Брусникиным в МХТ имени Чехова

    Москва, 13 августа. Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным началось в МХТ имени Чехова.

    В МХТ имени Чехова прибывают родственники, близкие люди, коллеги, поклонники Брусникина. Они несут цветы и выражают соболезнования его вдове Марине Брусникиной.

    Позднее запланировано отпевание режиссера в храме Софии Премудрости Божией и похороны на Троекуровском кладбище.

    «Он был моим хорошим другом, близким, прекрасным, — заявил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. — Я умею красиво говорить, но сейчас ничего не придумал. Как мне надоело их хоронить… Да, конечно, они там встретятся, порепетируют».

    Напомним, Брусникин скончался 9 августа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца режиссер лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.

    Автор: Катерина Иванова
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