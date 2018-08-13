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Неизвестный мужчина избил британскую журналистку за медлительность
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    Неизвестный мужчина избил британскую журналистку за медлительность

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    Неизвестный мужчина избил британскую журналистку за медлительность

    Лондон, 13 августа. Неизвестный злоумышленник напал на 29-летнюю журналистку ABC News Джулию Макфарлейн в Британии. Корреспондентка написала в своем микроблоге в Twitter, что незнакомый мужчина ударил ее, когда она замешкалась возле двери поезда.

    Девушка разместила снимок нападавшего с подписью: «Этот человек толкнул меня с спину и несколько раз пытался ударить, поскольку я не выходила из поезда быстро. Полиция пришла на помощь».

    На данный момент пост журналистки в социальной сети удален.

    По информации издания Daily Mail, в настоящее время поиском злоумышленника занимается транспортная полиция.

    Макфарлейн отметила, что пыталась сфотографировать неизвестного, но он хватал ее за руки и хотел забрать телефон. По словам девушки, ей даже пришлось лечь на пол, чтобы не позволить злоумышленнику завладеть смартфоном.

    Сообщается, что в результате инцидента девушка не пострадала.

    Автор: Дана Балан
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