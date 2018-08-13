Неизвестный мужчина избил британскую журналистку за медлительность

Лондон, 13 августа. Неизвестный злоумышленник напал на 29-летнюю журналистку ABC News Джулию Макфарлейн в Британии. Корреспондентка написала в своем микроблоге в Twitter, что незнакомый мужчина ударил ее, когда она замешкалась возле двери поезда.

Девушка разместила снимок нападавшего с подписью: «Этот человек толкнул меня с спину и несколько раз пытался ударить, поскольку я не выходила из поезда быстро. Полиция пришла на помощь».

На данный момент пост журналистки в социальной сети удален.

По информации издания Daily Mail, в настоящее время поиском злоумышленника занимается транспортная полиция.

Макфарлейн отметила, что пыталась сфотографировать неизвестного, но он хватал ее за руки и хотел забрать телефон. По словам девушки, ей даже пришлось лечь на пол, чтобы не позволить злоумышленнику завладеть смартфоном.

Сообщается, что в результате инцидента девушка не пострадала.