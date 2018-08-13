Ученые рассказали, как влияют социальные сети на трудоустройство

Москва, 13 августа. Ученые объяснили, почему социальные сети мешают устроиться на работу. По словам специалистов, стоит задуматься, если вы успешно прошли собеседование, но вас не взяли на работу и это повторилось несколько раз.

По мнению ученых, на выбор работодателя могли повлиять страницы в социальных сетях. Психологи считают, что неосторожное сообщение или твит могут отпугнуть потенциальных начальников. Опрос CareerBuilder совместно с Harris Poll показал, что 70% работодателей используют социальные сети для отбора соискателей.

При этом 57% из них находят в социальных сетях что-то, что влияет на отрицательное решение по кандидату. Как пишет Planet Today, причинами таких решений становились провокационные или неуместные фотографии, информация о приеме спиртного, дискриминационные замечания, касающиеся возраста, пола, религии, плохие навыки общения, негативный отзыв о работе.