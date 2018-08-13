Эксперт рассказал, что мешает сделать отдых в Крыму дешевле турецкого

Курортный сезон в России на излете, но многие наши граждане не оставляют надежды вскочить в последний вагон уходящего лета и смело берут отпуск. Несмотря на то, что в нашей стране на море можно отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа или в Приазовье, на Каспии или на Дальнем Востоке, все же по совокупности факторов еще с советских времен так уж сложилось, что если море, то — Крым.

Но есть проблема. И заключается она, как известно, в не самом лучшем сочетании качества и цены. Русский турист, конечно, неприхотливый и вполне может отдохнуть в вагончике без кондиционера, зато с «двухвостками» у местной бабушки… Но «все включено» тоже любит. И — едет в Турцию или Эмираты, вливая денежные средства в бюджеты других государств.

Что же препятствует развитию туристической сферы в Крыму? За разъяснениями Федеральное агентство новостей обратилось к руководителю комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илье Уманскому. Эксперт популярно рассказал, что мешает сделать отдых в Крыму дешевле турецкого.

«Здесь все просто звучит, но сложно реализуется, — заявил он. — Причина высокой стоимости отдыха в Крыму — отсутствие конкуренции».

Эксперт отметил, что самый конкурентный рынок, имеющийся в Крыму, — это частный сектор.

«Я вас уверяю, он совсем недорогой. Он очень разный и бывает дешевый, поскольку им управляет цена», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению Уманского, все остальные сегменты практически не имеют конкуренции. Цены там рынком не корректируются и поэтому высокие. Причина тому — отсутствие полноценной программы по привлечению инвесторов, строительству новых гостиничных комплексов и, как следствие, развитию конкуренции, которая стимулировать бы и развитие качества, и снижение цен.

Для изменения цен, по мнению специалиста, должно появиться несколько сот новых крупных гостиничных комплексов.

Уманский напомнил, что количество крупных гостиничных комплексов, построенных у нас за последние десятилетия, если убрать за скобки олимпийские стройки, можно пересчитать на пальцах двух рук.

При этом в той же Турции, с которой мы так любим сравнивать наши курорты, за один год вводится в строй почти столько же отелей, сколько у нас — за десятилетие, констатировал эксперт.

«Когда мы говорим о Турции, то вспоминаем крупные отели, а у нас единственный конкурентный рынок — небольшие частные гостиницы. Здесь нельзя сравнивать!» — убежден специалист.

Чтобы приблизиться к уровню южного соседа, в России требуется наладить строительство нормальных гостиниц, а для этого необходимо разрабатывать программы по привлечению инвесторов, причем не только на бумаге, а с реальным воплощением идеи в жизнь. Тогда будет что-то меняться, отмечает эксперт.

Еще одной серьезной проблемой является отсутствие реальной конкуренции в сфере авиаперевозок, полагает Уманский.

«Рынок фактически монополизирован. Есть почти государственный «Аэрофлот» и еще несколько компаний, которые тоже, по большому счету, не стремятся к снижению цен. Там весьма условная конкуренция, и цены ежегодно растут, — разъясняет собеседник ФАН. — Ни один лоукостер, заходивший на наш рынок, а их было много, не выжил. Условный лоукостер «Победа» является таковым только по уровню оказываемых услуг, но не по цене».

Что касается возможного субсидирования со стороны государства, которое практикует та же Турция, то это дает лишь временный эффект. Эксперт назвал эту меру искусственной.

«Фундаментально надо решать в целом проблему стоимости перевозки. А это может происходить только на фоне формирования конкурентного рынка», — считает Уманский.

Наконец, проблема с отечественным вариантом любимой россиянами системы отдыха «все включено», по мнению эксперта, заключается в том, что данная категория в России не стандартизирована и очень отличается от того, что предлагается в турецких отелях.

«Здесь есть некая манипуляция сознанием. Некоторые не очень корректные предприниматели этим термином называют ничтожно малый набор услуг. Но даже таких отелей в России немного, и они дорогие», — подытожил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России.

На днях стало известно, что отдых в Турции на фоне колебания курса местной валюты может подешеветь еще больше.