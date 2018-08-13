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Общество
Полиция проводит проверку после наезда трактора на пешехода в Кузбассе
Общество
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    Полиция проводит проверку после наезда трактора на пешехода в Кузбассе

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    Полиция проводит проверку после наезда трактора на пешехода в Кузбассе

    Кемерово, 13 августа. Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта между жителями села Куртуково Новокузнецкого района.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, водитель автомобиля Audi наехал на пешехода. Позже один из родственников автомобилиста приехал на место происшествия на тракторе и сначала пытался наехать на односельчанина, а затем ковшом трактора протаранил ворота его гаража и повредил имущество. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, составила около миллиона рублей.

    Сотрудники ГИБДД составили два протокола: в отношении 18-летнего водителя и пешехода. По информации «Газеты Кемерова», правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя трактора по статьям «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

    Автор: Дарья Смолина
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