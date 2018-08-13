Повторится ли в Торонто нью-йоркская катастрофа 11 сентября? Колонка Евгения Беня

В начале августа в Twitter-аккаунте @infographic_ksa, связанном, по утверждению газеты The Washington Post, с правительством Саудовской Аравии, опубликовали коллаж, на котором пассажирский лайнер Air Canada летит к 553-метровой башне Си-Эн Тауэр — символу Торонто. Си-Эн Тауэр — одно из самых высоких свободно стоящих сооружений в мире.

«Как говорится в арабском изречении: «Тот, кто лезет в то, что его не касается, напорется на то, что его не обрадует», — было написано на картинке и еще подчеркивалось, что «Канада сует свой нос куда попало».

Твит откровенно напомнил о страшных терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда 15 из 19 террористов оказались гражданами Саудовской Аравии. Тогда погибло более 2900 человек.

Запись вызвала множество откликов в канадской блогосфере, причем в бескомпромиссно острой полемике приняли участие и саудиты, некоторые из них предложили довод, что высказывание недовольства Саудовской Аравией неуместно, так как она является поставщиком нефти западному миру.

Когда поднялся шквал негодования международного масштаба, администраторы @infographic_ksa довольно неуклюже разъяснили, что намекали не на теракты 11 сентября, а на недавнюю высылку из Эр-Рияда канадского посла.

«Самолет должен был символизировать возвращение посла. Любой другой смысл не был преднамеренным», — отмечалось в комментарии.

Саудовское министерство СМИ объявило, что начало свое расследование. Вскоре картинку удалили, заменив ее аналогичной, но уже без самолета, а следом аккаунт @infographic_ksa по распоряжению министерства СМИ СА пропал из Twitter и Instagram «до завершения расследования». У @infographic_ksa только в Twitter было 350 тыс. подписчиков, а в Instagram — 88 тысяч. Обычно ресурс публиковал сообщения, поддерживающие власти Саудовской Аравии.

За всем этим стоит некая Саудовская молодежная организация, состоящая из добровольцев, «заинтересованных в развитии технологий».

Сам конфликт Саудовской Аравии и Канады начался с записи в соцсети канадского министра иностранных дел Христи Фриланд, которая призвала саудовские власти отпустить на свободу блогера Раифа Бадави и его сестру, правозащитницу Самар Бадави, арестованную в начале августа. Раиф Бадави с 2012 года находится под стражей по обвинению в оскорблении ислама. Его жена и трое детей получили убежище и гражданство в Канаде. По данным правозащитников, с мая в СА арестовали более десяти активистов, защищающих права женщин.

3 августа МИД Канады опубликовал призыв к Саудовской Аравии немедленно освободить Самар Бадави и других мирных активистов.

«Канада всерьез обеспокоена новыми арестами правозащитников и активисток борьбы за права женщин в Саудовской Аравии, в том числе Самар Бадави», — говорилось в заявлении канадского МИД.

Спустя несколько дней МИД Саудовской Аравии ответил серией записей в Twitter, в которых говорилось, что заявление Канады — это «открытое и вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства».

Канадского посла объявили персоной нон грата и попросили покинуть страну в течение суток; саудовский посол в Оттаве также был отозван для консультаций. Кроме того, Эр-Рияд распорядился заблокировать все новые торговые и инвестиционные сделки с Канадой. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia объявил о приостановке с 13 августа рейсов в Торонто (единственный канадский город, куда летает Saudia) и обратно.

Саудовские Центробанк и пенсионные госфонды поручили компаниям, управляющим их активами за рубежом, избавиться от акций, облигаций и других финансовых активов, связанных с Канадой, независимо от их стоимости, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

В одном из постов МИД Саудовской Аравии говорилось:

«Еще одна попытка Канады вмешаться в наши внутренние дела будет означать, что мы имеем право вмешиваться во внутренние дела Канады».

При этом частные пользователи Twitter из Саудовской Аравии вдруг организованно обеспокоились «культурным геноцидом» коренного населения Канады и поддержали независимость Квебека.

Однако вернемся к картинке, где пассажирский лайнер Air Canada летит к 553-метровой башне Си-Эн Тауэр. Как отметило американское издание Splinter, вероятно, человек, загрузивший фотографию, был рядовым сотрудником, не имеющим отношения к политике. Вряд ли (и так действительно может показаться на первый взгляд) он осознавал последствия публикации такой картинки.

Тем не менее если предстоящая тотальная террористическая атака на Торонто — не больше чем недальновидная фантазия несведущего человека, то как она могла попасть на лоббистский проправительственный саудитский ресурс в блогосфере?

В случае «информационной утки» мало понятен ряд мер из только что предпринятых Саудовской Аравией. Объективно эти меры степенью кардинальности разительно превосходят тот уровень напряженности, который сегодня возник между СА и Канадой. Но в случае допущения возможности развития событий в Канаде по нью-йоркскому сценарию 11 сентября 2001 года столь масштабные меры представятся не только объяснимыми, но и весьма целесообразными.

Саудовская Аравия заявила, что вывезет всех своих студентов, обучающихся в Канаде по государственным программам, к концу исламского календарного года, который на этот раз завершается, между прочим, 12 сентября. По данным Globe And Mail, в Канаде на финансируемых правительством курсах, в университетах, колледжах и других образовательных учреждениях учатся более 15 тысяч саудовцев. Если учитывать, что у некоторых есть семьи, число вынужденных уехать саудовских граждан составит 20 тысяч человек. Как пишет Financial Times со ссылкой на саудовское государственное телевидение, эти студенты будут переведены в США, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

Королевство также объявило, что больше не будет отправлять своих граждан в канадские больницы и отзовет оттуда своих врачей-резидентов. Как сообщает New York Times, около 800 саудовских студентов-медиков, работающих в качестве резидентов или стипендиатов в больницах по всей Канаде, уедут из страны уже до конца августа. Вывезут даже пациентов, заявил саудовский атташе по делам здравоохранения Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими. Их переведут на лечение в другие страны.

Словом, речь идет ни больше ни меньше о срочной широкомасштабной эвакуации граждан Саудовской Аравии из Канады, хотя в нынешних условиях, казалось бы, к этому нет никаких предпосылок. Зато, если скандальный коллаж с лайнером в @infographic_ksa обернется страшной явью, такая эвакуация саудитов из Канады окажется заранее продуманной и выверенной акцией.

В прошлом году семьи жертв трагедии 11 сентября 2001 года обвинили Саудовскую Аравию в том, что в 1999 году она профинансировала репетицию терактов в США. Как сообщает газета New York Post, с коллективным иском обратились близкие и родственники примерно 1400 погибших.

В заявлении со ссылкой на документы ФБР утверждается, что в ноябре 1999 года Мохаммед аль-Кудхаейн и Хамдан аль-Шалави, которые находились в США как саудовские студенты, приобрели билеты на рейс авиакомпании America West из города Финикс (штат Аризона) в Вашингтон и во время полета неоднократно пытались проникнуть в кабину пилота. По мнению истцов, эти люди являлись агентами королевства и проходили тренировку в подпольных лагерях боевиков в Афганистане вместе с террористами, которые и осуществили атаки 11 сентября.

В сентябре 2016 года Конгресс США поддержал проект закона, который позволяет семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года обращаться с исками против Саудовской Аравии, так как в США неоднократно заявляли, что власти королевства не противодействовали деятельности «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и даже могли иметь контакты с террористами.

Аналитики же, опрошенные Guardian, увидели в нынешнем конфликте с Канадой не более чем элемент противостояния Саудовской Аравии внешней критике.

«Это послание странам Европы и остального мира, что критика Саудовской Аравии имеет последствия», — считает исполнительный директор консалтинговой компании Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд видит себя в управлении «беспрецедентным и деликатным процессом реформ» в своей стране и не хочет, чтобы критика извне затрудняла этот процесс.

Сами же по себе саудовские санкции практически неэффективны. Они могут лишь очень относительно повлиять на отдельные сектора канадской экономики, например, на сельскохозяйственные поставки, но не окажут никакого заметного влияния на экономику Канады в целом.

В то же время неоспорима зависимость внешнеполитического курса и экономического потенциала Саудовской Аравии, как и США, от интенсивности террористической угрозы. Сегодня запрещенные в РФ террористические группировки ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусра»1 и им подобные практически повержены в Сирии, и за последние годы градус тотальной террористической опасности несколько снизился. И ни для кого не секрет, что в мире есть силы — и на Ближнем Востоке, и за его пределами, — которых такое положение дел не устраивает.

К тому же нынешний канадский премьер Джастин Трюдо раздражает и Госдеп в связи с его проевропейской позицией по ключевым противоречиям между США и Евросоюзом. А в самой Канаде Трюдо критикуют за подписание соглашения о продаже Эр-Рияду более 900 единиц бронетехники. Речь здесь, конечно, идет не о некоем антиканадском заговоре, а о возможном очередном стандартном проекте «модернизации» политической ситуации, для чего, как известно, могут рассматриваться в том числе кровавые сценарии.

Угрожает ли Торонто повторение страшных нью-йоркских событий 11 сентября 2001 года? По крайней мере, такого рода предположение не лишено логики. Во всяком случае, обратить внимание на тот факт, что до 13 сентября Канаду покинут граждане Саудовской Аравии, канадским спецслужбам определенно придется.

1 Организация запрещена на территории РФ.