«Напряженность растет»: российский адмирал объяснил, зачем эсминец США вошел в Черное море

Москва, 13 августа. Эсминец США «Карни» вошел в Черное море, чтобы оказывать моральное давление на Россию, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Валуев прокомментировал появление американского эсминца в Черном море. Напомним, он вошел в его акваторию накануне якобы для «проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе», передает «Свободная пресса».

Российский адмирал отметил, что до конфликта между Украиной и Россией военные корабли стран, не относящихся к Черноморскому бассейну, в регионе не появлялись.

«Напряженность растет, и эти корабли периодически появляются, чтобы оказывать какое-то моральное, психологическое воздействие на Россию, что вполне устраивает Украину и, конечно, США», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт также отметил, что при «наихудшем сценарии» развития событий, «Карни», находящегося в зоне досягаемости российского противокорабельного оружия, ликвидируют еще на этапе предстартовой подготовки.