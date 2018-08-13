Меню
Политика
«Напряженность растет»: российский адмирал объяснил, зачем эсминец США вошел в Черное море
Россия
Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток
Следующая новость
Загрузка...

    «Напряженность растет»: российский адмирал объяснил, зачем эсминец США вошел в Черное море

    45

    «Напряженность растет»: российский адмирал объяснил, зачем эсминец США вошел в Черное море

    Москва, 13 августа. Эсминец США «Карни» вошел в Черное море, чтобы оказывать моральное давление на Россию, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

    Валуев прокомментировал появление американского эсминца в Черном море. Напомним, он вошел в его акваторию накануне якобы для «проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе», передает «Свободная пресса».

    Российский адмирал отметил, что до конфликта между Украиной и Россией военные корабли стран, не относящихся к Черноморскому бассейну, в регионе не появлялись.

    «Напряженность растет, и эти корабли периодически появляются, чтобы оказывать какое-то моральное, психологическое воздействие на Россию, что вполне устраивает Украину и, конечно, США», — приводит его слова РИА Новости.

    Эксперт также отметил, что при «наихудшем сценарии» развития событий, «Карни», находящегося в зоне досягаемости российского противокорабельного оружия, ликвидируют еще на этапе предстартовой подготовки.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.