Спецслужбы США используют соцсети для манипулирования людьми — политолог

Американские спецслужбы получат доступ к переписке пользователей WhatsApp, решение об этом приняло руководство компании. Данный мессенджер принадлежит Facebook. Владелец крупнейшей американской социальной сети Марк Цукерберг отметил, что данное требование выдвинули власти США.



Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что решение руководства WhatsApp фактически свидетельствует о том, что никакой тайны переписки в Соединенных Штатах не существует. Кроме того, он добавил, что своим решением Цукерберг развязал руки спецслужбам.

«Еще Эдвард Сноуден сообщил всему миру о том, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки используют социальные сети для того, чтобы изучать общество. Фактически спецслужбы собирают досье на каждого человека. Данные собираются, исследуются и в дальнейшем используются для манипулирования людьми», — говорит Андрей Кошкин.

Политолог также подчеркнул, что действия спецслужб противоречат тем базовым ценностям, которые пропагандируются в США на государственном уровне.

«Ни о каком соответствии демократических ценностей, свободы слова с действиями американских спецслужб говорить не приходится. Напротив, все вышеперечисленное попирается именно руководством Соединенных Штатов. США вмешиваются в дела других государств, пытаясь насаждать в других странах те ценности, которые они сами считают нужными. То есть фактически на штыках приносят некие «свободы», — резюмировал Андрей Кошкин.

Добавим, что переписка всех пользователей WhatsApp будет расшифрована уже в 2019 году. Согласно заявлениям руководства компании, это необходимо для того, чтобы отслеживать сообщения террористов. Кроме того, в скором времени в мессенджере появится реклама.