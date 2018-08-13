Британского учителя уволили за призыв противостоять «сатанинскому влиянию геев»

Бирмингем, 13 августа. Учитель из Бирмингема потерял работу из-за своих гомофобных высказываний и призыва противостоять «их сатанинскому влиянию на молодежь». По словам самого учителя, он стал жертвой религиозной дискриминации.

Преподавателя начальной школы Развана Фараза уволили после высказывания, которое он опубликовал в группе в Whatsapp. Как сообщает The Times, мужчина назвал представителей сексуального меньшинства «животными». Кроме того, учитель поделился ссылкой на статью о гомосексульном браке, оставив к записи комментарий.

«Эти животные совсем распустились, как учителя, мы должны быть внимательными и противостоять их сатанинскому влиянию на молодежь», — написал Фараз.

На судебном заседании Фараз заявил, что его взгляды изменились, а вспышка агрессии была продиктована его верой. Однако суд признал, что заявления Фараза никак не связаны с религией, а комментарии несут исключительно гомофобный характер.

Кроме того, Разван Фараз преподавал в школе, которая оказалась втянута в скандал с исламистским заговором, который получил название «Троянский конь». Учеников пяти государственных школ Бирмингема обучали основам ислама и заставляли выполнять религиозные предписания. Заговор раскрылся благодаря анонимному письму в полицию.