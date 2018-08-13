Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей

Москва, 13 августа. Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи, впервые с 18 апреля 2016 года преодолев отметку в 68 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что по данным на 10.15 по московскому времени доллар стоил 68,27 рубля. Курс евро на открытии торгов вырос на 90 копеек и составил 78,15 рубля.

Ранее курс доллара побил рекорд ноября 2016 года из-за возможных санкций США против РФ. Стоит отметить, что основное давление на национальную валюты РФ оказывают новости о готовности Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. Администрация Белого дома объявила о том, что с 22 августа вводит антироссийские ограничения в связи с приписываемой ей причастностью к отравлению экс-офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ранее Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту, несмотря на все обвинения Лондона в обратном.