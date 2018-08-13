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Обиженный бездомный сжег супермаркет во Владивостоке
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    Обиженный бездомный сжег супермаркет во Владивостоке

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    Обиженный бездомный сжег супермаркет во Владивостоке

    Владивосток, 13 августа. Бездомный мужчина обиделся, что сотрудники супермаркета во Владивостоке не пускали его в магазин. Напившись, мужчина поджег картонные коробки, очаг возгорания от которых распространился дальше. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

    Отмечается, что общий размер ущерба в результате пожара составил более 25 млн рублей, в пожаре сгорело имущество супермаркета и других организаций, расположенных в помещении, сообщает Deita.ru.

    В настоящее время бездомный мужчина признал вину, уголовное дело направлено в суд.

    Напомним, ранее два человека погибли во время пожара в пятиэтажном доме в Москве.

    Автор: Дана Балан
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