В Киеве опасаются превращения Украины в «Малороссийскую губернию»

Киев, 13 августа. Украина может потерять свою государственность после следующих выборов в Верховную раду, об этом заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

Чиновник посчитал, что если в парламенте большинство наберут оппозиционные депутаты, которые критикуют действующую украинскую власть, то от страны ничего не останется. По его мнению, она превратиться в «Малороссийскую губернию».

«У нас есть реальная угроза потерять государственность, и тоже не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния», — опасается Тука.

Выборы в украинский парламент пройдут в 27 октября 2019 года.

Напомним, что ранее Тука раскритиковал идею лишить права голоса жителей ДНР и ЛНР.