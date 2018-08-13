Меню
Украина
В Киеве опасаются превращения Украины в «Малороссийскую губернию»
Экономика
Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей
Следующая новость
Загрузка...

    В Киеве опасаются превращения Украины в «Малороссийскую губернию»

      /  Обновлено: 
    49

    «Есть риск потерять государственность»: Тука назвал возможный исход выборов в Верховную раду

    Киев, 13 августа. Украина может потерять свою государственность после следующих выборов в Верховную раду, об этом заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

    Чиновник посчитал, что если в парламенте большинство наберут оппозиционные депутаты, которые критикуют действующую украинскую власть, то от страны ничего не останется. По его мнению, она превратиться в «Малороссийскую губернию».

    «У нас есть реальная угроза потерять государственность, и тоже не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния», — опасается Тука.

    Выборы в украинский парламент пройдут в 27 октября 2019 года.

    Напомним, что ранее  Тука раскритиковал идею лишить права голоса жителей ДНР и ЛНР.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.