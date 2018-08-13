«Нас демонизируют демоны, это нормально»: Дугин объяснил, почему уступки Западу бесполезны

В США витает идея объявить Россию «империей зла», обвинив ее в спонсорстве терроризма. Ранее со стороны американского истеблишмента звучали аналогичные точечные обвинения в адрес президента России. Впрочем, Владимир Путин терпеливо объяснил журналистам, что привык к подобным ярлыкам.

Об истоках старых-новых нападок на Россию, Русский мир и наших соотечественников в беседе с военным корреспондентом Федерального агентства новостей Юрием Котенком рассказал философ и геополитик Александр Дугин. Он уверен: нападки на нашу страну не новы, идут из глубины веков и продолжаются до сих пор, потому что Россия традиционно конкурировала и оппонировала западноевропейской цивилизации.

Тысячелетнее противостояние

«Противостояние идет с IX века, когда произошла узурпация имперского титула Карлом Великим, — считает Дугин. — С этого момента, если не еще раньше, продолжается взаимная демонизация двух цивилизаций, двух культур — восточной и западной — в рамках одного, некогда единого христианского романо-германского мира».

Обострению способствовал раскол церквей на западно-христианскую и православную. Две части христианского мира вступили между собой в жесткое противостояние.

«Католики были в этом плане более агрессивными, они называли нас восточными схизматиками, по сути еретиками, а с еретиками разговор короткий. Если бы не наша сила и наше могущество, способность отстаивать свою истину, они просто подчинили бы нас себе», — отметил философ.

В эпоху модерна, когда религиозный фактор был не столь важным, модели противостояния приобрели секулярный, светский характер и обратились в форму конкуренции нескольких европейских держав — и России как оплота консерватизма и духа Востока.

«Противостояние Британской Империи и Российской Империи происходило в тех же тонах — нас демонизировали, о нас говорили: «Темные, мрачные, страшные убийцы, коррупционеры, рабовладельцы, неразвитые, дикие русские народы, которые представляют собой угрозу мировому человечеству». Такая риторика доминировала в течение эпохи всей «Большой игры», — рассказал Александр Дугин.

«Большую игру» сменила борьба коммунистического и капиталистического лагерей, а холодная война стала одним из эпизодов этого противостояния Востока и Запада.

«Мы воплощаем собой восточный, византийский, славянский элемент и, соответственно, подвергаемся демонизации на каждом этапе более чем тысячелетней дуэли Востока и Запада. Здесь нет ничего нового, — говорит философ. — «Империей зла» назвал нас Рейган в коммунистическую эпоху».

Сейчас идеология сменилась с коммунистической на либеральную, но ничего не изменилось, добавил Дугин.

Попытка понравиться — затея бесполезная

Архетипы русофобии: от «восточных схизматиков» и «диких крепостников» до «противников свободы и прогресса», как на Западе описываются, например, правители Романовской эпохи или кровавые коммунисты, а теперь и «коррупционные олигархи», — это все одна и та же риторика, фигуры те же самые, считает собеседник ФАН.

«Нас обвиняли, обвиняют и будут обвинять голословно во всем», — уверен Дугин.

Но, быть может, Россия действительно в чем-то не права?

«Дело не в том, правы мы или не правы, совершаем мы те или иные действия, преступления, подвиги или не совершаем. Если не совершаем, а нас будут обвинять в этом, то как тогда доказать, что мы этого не делали? Тем более что никто не хочет слушать», — задается вопросом философ.

При этом стремление понравиться Западу, по его мнению, бесплодно и абсолютно ни к чему не ведет.

«В ельцинскую эпоху, когда мы растворились, разложились и готовы были исчезнуть, нас продолжали демонизировать даже в таком рабском состоянии. Тогдашнее российское руководство лизало ботинки Западу, но мы не стали в глазах Запада лучше, нас все равно обвиняли в тех же самых преступлениях и грехах. Поэтому я считаю, что когда Владимир Путин говорит, что ничего особенно нового в демонизации мы не видим, он абсолютно прав», — отметил философ.

Демонизация — это обычная «работа демонов», это нормально, иного ожидать от них не приходится, и относиться к этому надо соответствующе, пояснил собеседник ФАН.

Лучше всего это объясняет геополитика, которая говорит о вечной дуэли, великой войне континентов. Именно об этой концепции предлагает не забывать один из ее авторов — геополитик Александр Дугин.

«Мы — цивилизация суши. Нам противостоит цивилизация моря. Между ними идет нескончаемая война. Сегодняшний виток — лишь небольшой ее эпизод. Чтобы ни делал Путин, чтобы ни делала Россия, все будет оценено на Западе негативно. Даже если мы упадем на колени и попросим пощады, то найдут предлог «засобачить» нам в лицо сапогом. Именно так!» — объяснил геополитик.

Не отступать!

Наши «западные партнеры», а по сути классические противники на глобальной шахматной доске, признают, что в этой затяжной и многоходовой битве на выживание любые методы и приемы хороши.

«Никто не похвалит нас за капитуляцию, никто не будет выполнять никаких договоров. Я беседовал с Бжезинским в Вашингтоне в 2005 году и спросил его: «Вы же обещали Горбачеву, что не будете включать ГДР и страны Восточной Европы в НАТО?». Глядя в глаза, он спокойно ответил мне: «Мы обманули его» («We tricked him»)», — говорит Александр Дугин.

Наше миролюбие и человеколюбие на противоположной стороне неизменно рассматривается как уступка, демонстрация слабости, как выражение готовности пойти на компромисс, а по сути — как отступление и сдача позиций. Это значит, что уступать Западу попросту нельзя.