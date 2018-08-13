Ученые научили подростков эмпатии через компьютерные игры

Вашингтон, 13 августа. Ученые из Висконсинского университета создали программу, которая сможет развить в подростках способность к сопереживанию.

Как пишет издание Psychcentral, ученые протестировали 70 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Они разделили их по двум группам. Одни в течение двух недель играли в развлекательные игры, другие — в разработанную учеными игру Crystals of Kaydor о контакте землян с инопланетянами.

Во втором случае детям надо было угадать эмоции пришельцев. Геймеры должны были помочь инопланетянам найти свой дом и вернуться на планету. Они выполняли задания. Выяснилось, что большинство участников второй группы смогли развить эмпатию, перестали испытывать трудность в общении со сверстниками.

Ранее ученые рассказали о пользе компьютерных игр для здоровья. Исследователи утверждают, что компьютерные игры способствуют образванию новых нейронных связей. Даже незамысловатая «бродилка» типа «Супер Марио» улучшает ориентацию человека в пространстве и его способность к планированию.