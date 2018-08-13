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В Таджикистане сообщили о судьбе пассажиров Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах
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    В Таджикистане сообщили о судьбе пассажиров Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах

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    В Таджикистане сообщили о судьбе пассажиров Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах

    Душанбе, 13 августа. Все альпинисты и члены экипажа вертолета, совершившего накануне жесткую посадку в горах Таджикистана, живы. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

    «Все пассажиры и члены экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, живы​​​. Определены точные координаты жесткой посадки Ми-8», — заявила она.

    Юсуфи добавила, что в настоящее время к пассажирам направляются спасатели, передает РИА Новости.

    Напомним, воздушное судно Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа в минувшее воскресенье совершило аварийную посадку в горах. Альпинисты возвращались в лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. Данный пик является самой высокой точкой Таджикистана — 7495 метров.

    Сообщалось, по предварительным данным, среди альпинистов — россияне, белорусы и испанцы.

    Автор: Дана Балан
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