В Таджикистане сообщили о судьбе пассажиров Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах

Душанбе, 13 августа. Все альпинисты и члены экипажа вертолета, совершившего накануне жесткую посадку в горах Таджикистана, живы. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Все пассажиры и члены экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, живы​​​. Определены точные координаты жесткой посадки Ми-8», — заявила она.

Юсуфи добавила, что в настоящее время к пассажирам направляются спасатели, передает РИА Новости.

Напомним, воздушное судно Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа в минувшее воскресенье совершило аварийную посадку в горах. Альпинисты возвращались в лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. Данный пик является самой высокой точкой Таджикистана — 7495 метров.

Сообщалось, по предварительным данным, среди альпинистов — россияне, белорусы и испанцы.