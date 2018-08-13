Золотая жила: Ковитиди объяснила выгоду России от конвенции по Каспию

Главы пяти стран подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Торжественная церемония подписания документа, который готовили более двадцати лет, состоялась в казахстанском Актау по окончании пятого Каспийского саммита. Свои подписи под конвенцией поставили президенты пяти стран: России — Владимир Путин, Азербайджана — Ильхам Алиев, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедов, Казахстана — Нурсултан Назарбаев и Ирана — Хасан Роухани.

Каспийская конвенция — это существенный вклад в обеспечение национальной и энергетической безопасности стран «каспийской пятерки», отметила в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Истощение мировых запасов нефти и газа придает особую геостратегическую значимость Каспийскому региону, в частности акватории Каспийского моря и прикаспийским территориям, — отметила сенатор. — Сосредоточенные в этом регионе запасы углеводородов и его геополитическая специфика стали определяющими в многовекторном соперничестве за Каспий крупнейших мировых игроков. Пытались туда сунуться и Соединенные Штаты, которые надеялись осуществить в свою пользу передел нефтегазового рынка бывшего СССР и любой ценой вывести из-под влияния России новые независимые государства, возникшие на постсоветском пространстве».

По словам Ольги Ковитиди, геополитическую значимость Каспийского региона определило наличие нефтегазовых ресурсов и стратегически важное расположение на перекрестке перспективных межконтинентальных транспортных коммуникаций — границе между Европой и Азией.

«Контроль над этим пространством предоставляет важнейшие преимущества в геополитической конкуренции, — подчеркнула политик. — Именно поэтому подписание конвенции по Каспию является важнейшим геополитическим событием этого лета».

В конвенции не только закреплен раздел акватории Каспия, которая теперь делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, но и четко оговорено, что в этом регионе не должны присутствовать вооруженные силы третьих стран, напомнила положения документа сенатор.

«Конвенция Каспийского саммита закрепила стратегическое для защиты и безопасности государственных интересов стран-подписантов положение, что ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию внерегиональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран, — подчеркнула Ковитиди. — Несомненно, Каспийская конвенция имеет важнейшее геополитическое значение и требует разработки дополнительного нормативно-правового регулирования».

По словам политика, следующим шагом будет создание льготного режима налогообложения для российских компаний, работающих в Каспийском регионе.

«Более того, обеспечение экспансии российских компаний в Каспийской зоне должно стать одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации, — отметила она. — Необходимо обратить особое внимание на дальнейшее исследование и освоение богатых залежей углеводородов в российских секторах Каспийского моря, а также на прилегающих территориях».

Кроме того, следует уделить особое внимание развитию транспортного потенциала региона и сохранению ценных рыбных пород.

«Каспий должен стать новой перспективной «золотой жилой» России, нефтегазоносным плацдармом. Чрезвычайно важно, что Каспийская конвенция, разрабатываемая еще с 1996 года, учитывает национальные интересы всех стран «каспийской пятерки», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Каспийская конвенция вносит существенный вклад в обеспечение национальной энергетической безопасности всех стран «каспийской пятерки», добавила сенатор.