На войне как на войне. Колонка Николая Старикова

Новая порция санкций объявлена Штатами нашей стране. На этот раз из-за «дела Скрипалей». Столь смехотворный повод для продолжения давления на Россию говорит нам о том, что этот повод подбирается под заранее разработанную стратегию. На этот раз за неимением другого повода англичанам пришлось организовать провокацию, в которую американцы немедленно «поверили». Ну а чтобы не было ненужных вопросов и «повод» не развалился прямо на глазах, семья Скрипалей спрятана от глаз общественности в неизвестном месте.

Но наш разговор не об этом. Наш разговор — об адекватности реакции российского правительства на американские санкции. На днях, 10 августа 2018 года, глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника сказал следующее: «Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны».

Стоит только порадоваться тому, что глава правительства правильно расценивает действия Соединенных Штатов. Вашингтон ведет экономическую войну сегодня практически со всем миром. С нами он начал ее на несколько лет раньше, использовав в качестве предлога события на Украине и Крымский референдум. В Китае ничего не происходило, тем не менее экономическая война с Поднебесной Вашингтоном тоже начата. Равно как и введены пошлины на различные товары из Канады и Европы.

Конечно, санкции и политическая риторика против России — это куда более серьезная история, чем торговые ограничения в сторону других мировых игроков. Потому мы вправе ждать от российского правительства более жесткой реакции, чем проявили наши китайские партнеры. Китаю достаточно ввести пошлины на адекватную сумму против товаров из США — и они вроде как квиты. У нас несколько иная история. Ведь если нам объявлена экономическая война, то и действовать мы должны согласно поговорке a la guerre comme а la guerre, что в переводе с французского означает «на войне как на войне».

А что делают на войне в отношении противника? С ним воюют. Вот и Дмитрий Анатольевич Медведев считает точно так же. В своем выступлении 10 августа 2018 года он сказал: «И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать». Тут хочется отметить, что слово «друзья» в отношении тех, кто объявил России войну, пусть пока и только экономическую, употреблять совершенно неуместно. Дружба объявлением войны заканчивается, какими бы ни были теплыми личные отношения между политиками или дипломатами.

К примеру, посол кайзеровской Германии граф Пурталес заплакал после того, как сам же объявил войну Российской империи. Не менее достойный дипломат — посол Германии в Советском Союзе граф фон Шуленбург также был вынужден прочитать ноту об объявлении войны русским в ночь на 22 июня 1941 года. После чего народный комиссар иностранных дел СССР Молотов и переводчик с советской стороны Павлов пожали руки уходящему послу и его советнику Хильгеру. Но их человеческие отношения с этой минуты закончились раз и навсегда.

Поэтому тут так: либо «американские друзья», либо объявлена экономическая война. Нет у нас больше друзей, впрочем, никогда за океаном их и не было. Что еще хочется отметить — год назад премьер сказал ровно то же самое. В смысле — про экономическую войну, тогда Д. А. Медведев заявил, что «России объявлена полноценная торговая война».

Согласно словам Дмитрия Анатольевича, в августе 2017 года нам была объявлена «полноценная торговая война». И через год он же говорит, что дальнейшее усиление «можно будет расценить как объявление экономической войны». Адекватное понимание происходящего — первый шаг к успешному решению имеющихся проблем. С этой точки зрения оговорка Медведева про «друзей», что называется, весьма характерна. Не надо питать иллюзий, что санкции прекратятся или «рассосутся». Они на десятилетия. Что удивительно, в августе 2017 года Д. А. Медведев тоже об этом говорил.

Двойственность — вот характеристика действий российского правительства. С одной стороны, вроде поняли, что «американские друзья» начали войну, с другой — никак не могут с этим смириться и принять это как реальность, требующую соответствующих «военных» решений.

Справедливости ради отметим, что за прошедший год министры либерально-финансового клана в правительстве что-то стали понимать. Потому что министр финансов Антон Силуанов, выступая в программе Владимира Соловьева, буквально «жег напалмом». Произносил то, что еще совсем недавно сделало бы его нерукопожатным в либерально-экономической среде. Дело в том, что Силуанов назвал доллар мировой валютой, но только… в прошедшем времени!

«По сути, устойчивость доллара, который считался мировой валютой, подрывается, — заявляет он. — Действия американских властей, которые говорят, что введем сегодня одни ограничения расчетов, а завтра другие, действия американских властей подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов».

А ведь еще два года назад, в апреле 2016 года, Дмитрий Медведев же сказал следующее: «Россия вкладывает деньги в казначейские облигации США, преследуя чисто коммерческий интерес… Здесь нет места идеологии, а чисто коммерческий расчет». Но это было в 2016 году, а в 2018-м Россия резко сократила вложения в американские гособлигации: сначала на $47,5 млрд, потом еще на $33,8 млрд. В итоге на сегодняшний день Россия дала в долг США «всего» $14,9 млрд и покинула первые три десятка списка главных кредиторов Вашингтона.

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте», — теперь говорит Антон Силуанов.

Чем же вызвано столь радикальное изменение позиции финансово-экономического блока? Да тем, что вероятность заморозки российских активов, вложенных в американские трежери, стала весьма велика. И случись это, объяснить такое ротозейство было бы никак невозможно — на протяжении десятилетий российские экономисты, политики и общественные деятели говорили о необходимости вывода наших активов из американских бумаг.

Хорошо, что это сделано. Плохо, что ничего другого не делается. Ведь если против нас ведут экономическую войну, то и мы должны ее вести против США. А как иначе? Это значит, что надо искать уязвимые места противника и бить по ним. Дипломатически понизить уровень отношений. Не «друзьями» называть, а заявить, что не будет этого, того и вот этого, пока в США будут строить из себя строгого учителя и ставить Россию на место ученика.

И еще — во время войны внутренняя стабильность крайне важна для будущей победы. Так вот, правительству Медведева стоит серьезно задуматься: а правильные ли решения оно предлагает, если в результате их принятия растет внутренняя напряженность на фоне роста напряженности внешней?