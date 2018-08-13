Паулс отреагировал на заявление «европейки» Вайкуле о Крыме

Рига, 13 августа. Известный латвийский композитор Раймонд Паулс отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейке запрещенного посещать Крым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новость о том, что Вайкуле отказывается посещать Крым, потому что является «европейкой», застала Паулса в отпуске.

«Я в отпуске. Мне звонили, я не знаю, я с ней вообще редко встречаюсь, — рассказал собеседник ФАН. — Она может решать так, как она хочет. Причем я тут, не знаю. Я сам никуда не езжу, с гастролями закончил. Для меня этот вопрос неактуален. А то, что она решает, пусть она решает. Ну что я могу сказать?»

Напомним, во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.

Глава Русской общины Крыма Сергей Цеков ранее в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что артисты должны быть вне политики.