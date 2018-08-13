Сирия: саперы уничтожили в Хомсе более 60 взрывоопасных предметов

Москва, 13 августа. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов в провинции Хомс уничтожили 61 взрывоопасный предмет. Соответствующая информация приводится в сообщении Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, специалисты обнаружили и уничтожили 61 взрывоопасный предмет, в том числе 15 самодельных взрывных устройства, в Аин-Зайт, Тель-Биса и Сем-Али. Инженерные подразделения САР разминировали 4,5 гектар территории и пять зданий​​​.

В сообщении указано на то, что всего в провинции Хомс было обнаружено и уничтожено 6917 ВОП, в том числе 2147 СВУ. ВСего разминирован 218,8 гектар территории.

Напомним, ранее сообщалось, что российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике зафиксировали более 20 случаев стрельбы за минувшие сутки.