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Сирия: саперы уничтожили в Хомсе более 60 взрывоопасных предметов
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    Сирия: саперы уничтожили в Хомсе более 60 взрывоопасных предметов

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    Сирия: саперы уничтожили в Хомсе более 60 взрывоопасных предметов

    Москва, 13 августа. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов в провинции Хомс уничтожили 61 взрывоопасный предмет. Соответствующая информация приводится в сообщении Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно приведенным данным, специалисты обнаружили и уничтожили 61 взрывоопасный предмет,  в том числе 15 самодельных взрывных устройства, в Аин-Зайт, Тель-Биса и Сем-Али. Инженерные подразделения САР разминировали 4,5 гектар территории и пять зданий​​​.

    В сообщении указано на то, что всего в провинции Хомс было обнаружено и уничтожено 6917 ВОП, в том числе 2147 СВУ. ВСего разминирован 218,8 гектар территории.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике зафиксировали более 20 случаев стрельбы за минувшие сутки.

    Автор: Тимур Румянцев
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