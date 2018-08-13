Меню
Весь мир
Ученые выяснили, как ранний диабет первого типа влияет на продолжительность жизни женщин
Экономика
Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые выяснили, как ранний диабет первого типа влияет на продолжительность жизни женщин

    46

    Ученые выяснили, как ранний диабет первого типа влияет на продолжительность жизни женщин

    Стокгольм, 13 августа. Ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет, заявили специалисты из Гетеборгского университета в Швеции.

    Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого изучили почти 30 тысяч больных и 135 тысяч здоровых людей. Они выявили, что развитие сахарного диабета первого типа у женщин в возрасте до 10 лет увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы примерно в 30 раз.

    Оценив влияние этого фактора на продолжительность жизни людей с этой болезнью, ученые выяснили, что она сокращает ее у женщин на 18 лет.

    Ученые выяснили, как ранний диабет первого типа влияет на продолжительность жизни женщин

    Ранее российские ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта создали оригинальный вирус одноразового действия. По словам экспертов, он способен разрушать раковые клетки.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.