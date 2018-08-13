Ученые выяснили, как ранний диабет первого типа влияет на продолжительность жизни женщин

Стокгольм, 13 августа. Ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет, заявили специалисты из Гетеборгского университета в Швеции.

Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого изучили почти 30 тысяч больных и 135 тысяч здоровых людей. Они выявили, что развитие сахарного диабета первого типа у женщин в возрасте до 10 лет увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы примерно в 30 раз.

Оценив влияние этого фактора на продолжительность жизни людей с этой болезнью, ученые выяснили, что она сокращает ее у женщин на 18 лет.

Ранее российские ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта создали оригинальный вирус одноразового действия. По словам экспертов, он способен разрушать раковые клетки.