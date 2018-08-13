Новый статус Каспия: Россия уступила в мелочах, но выиграла в главном

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали в казахском Актау конвенцию о статусе Каспийского моря. Документ обсуждался в различных вариантах на протяжении последних 22 лет, но только в последний год стороны смогли выйти на взаимоприемлемые решения по спорным вопросам.

На основании конвенции, подписанной со стороны России ее президентом Владимиром Путиным, наконец-то возникает возможность согласованного проведения линий разграничения на водной поверхности, морском дне и в недрах Каспийского бассейна, которые смогут сдвинуть с мертвой точки многие инфраструктурные проекты в регионе, до этого длительное время пребывавшие в замороженном состоянии.

О чем договорились в Актау

Встреча в казахском Актау стартовала еще в субботу — в этот день на «сверку часов» прибыли министры иностранных дел пяти прикаспийских государств: России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. После согласования последних спорных моментов на уровне министров в воскресенье на встречу прибыли главы всех перечисленных государств, после чего в торжественной обстановке произошло подписание конвенции.

Содержание документа достаточно лаконично, но при этом неимоверно важно: почти четверть века статус Каспийского моря находился в «подвешенном» состоянии, по сути дела закрывая для приморских стран возможность реализации крупных проектов в каспийской акватории.

Согласно подписанному документу, дно моря и недра под ним делятся на секторы, закрепленные за каждым из государств, в то время как сама акватория моря разделяется на территориальные воды, исключительные рыболовные зоны и общее водное пространство. Территориальные воды составят по ширине 15 морских миль и будут вычисляться от так называемых исходных линий, процесс согласования которых сторонам еще предстоит пройти.

Эта часть нового статуса Каспийского моря уже отличается от международного морского права, в котором территориальные воды определены как 12 миль. Три морские мили — это около 5,5 километров, однако для небольшого Каспия это дает весомую прибавку в размере подконтрольных вод прикаспийских государств.

К территориальным водам будет прилегать исключительная рыболовная зона каждого государства шириной десять морских миль. А вот дальше находится совместная, неразделенная акватория Каспийского моря, а также дно и недра — поделенные на пять секторов.

Именно вопрос раздела дна и недр Каспия долгое время оставался главным конфликтом среди прикаспийских государств. В прошлом существовало целых три подхода к разделу недр.

Иранская сторона настаивала на разделении Каспия на пять равных секторов, каждый из которых составлял бы 20% каспийской акватории.

Россия, Казахстан и Азербайджан предлагали согласованный подход разграничения по линиям равного удаления от берега («серединной линии»), который значительно уменьшал долю иранского сектора — до 14%.

Наконец, Туркмения предлагала применять достаточно «хитрый» способ раздела — тем же методом равноудаленных точек, но с учетом широты. Таким образом туркменский сектор мог немного «поджать» азербайджанский, а в исключительную экономическую зону Туркмении попали бы многие спорные месторождения нефти и газа.

В итоговом документе, подписанном в воскресенье, был утвержден подход России, Казахстана и Азербайджана: Каспий разделили по линиям равного удаления от берега. Больше всего от раздела по серединной линии выиграл Казахстан — после согласования определяющих точек он может претендовать на 30% морского дна и недр. России, Азербайджану и Туркмении при таком подходе достанется чуть меньше пятой доли на каждого — около 19%, а Ирану — указанные 14%.

Договор лучше войны

Незначительные потери России, Азербайджана и Туркмении плюс уступки Ирана, которые позволили в итоге подписать конвенцию, — это учет объективной реальности, в которой долгие годы подвешенное состояние вопроса статуса Каспийского моря не позволяло начать комплексное освоение региона.

По сути дела, каспийские страны «держали в заложниках» друг друга, не давая реализовывать проекты конкурентам, но и сами находясь в состоянии невозможности реализации многих планов, выходивших за рамки принятых в международном морском праве территориальными водами.

Большая часть данных проектов — из нефтегазовой отрасли, так как недра Каспия являются одним из богатейших нефтегазоносных бассейнов в мире. По самым скромным оценкам, в море сосредоточено около 48,2 млрд баррелей нефти и около 7,8 трлн кубометров природного газа.

Российская доля этого богатства, согласно принятому документу, составит около 6,1 млрд баррелей нефти и около 3 трлн куб. метров природного газа — да еще и расположенных не в условиях выстуженной тундры и Арктики, но в непосредственной близости от основных потребителей — как в России, так и в Европе.

Еще одним неизбежным моментом такого разграничения, безусловно, станет активизация конкурентной борьбы в направлении «южного газового коридора». В частности, определенный статус Каспийского моря наконец открывает для Туркмении возможность постройки транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ может попасть в Турцию и в перспективе составить конкуренцию российскому газу «Турецкого потока».

Удивительным образом от такого сценария выигрывает и Азербайджан, который был основным оппонентом Туркмении в вопросе раздела Каспия: азербайджанского газового месторождения «Шах-Дениз» в прошлом, без туркменского газа, не хватало на экономически выгодный проект газопровода в Турцию. Теперь же, совместными усилиями, две прикаспийские страны могут спокойно осуществить проект постройки и прибыльной эксплуатации такого газопровода.

Впрочем, надо понимать, что от подписания конвенции выигрывают все стороны, даже если формально их новые экономические возможности где-то ужаты по сравнению с их изначальными запросами.

Например, важным пунктом договора стал безусловный запрет на присутствие в акватории моря любых вооруженных сил, кроме сил сопредельных Каспию государств. Ранее Казахстан прорабатывал возможность предоставить ВМС США каспийские порты Актау и Курык, а Азербайджан рассматривал вопрос размещения контингента НАТО на своей территории. Оба этих проекта были явно враждебны по отношению к российским и иранским интересам в регионе — а теперь их реализация стала невозможной.

Таким образом, Россия, уступив в мелочах, выиграла в главном: статус стратегически важного морского региона отныне четко определен, военно-политические риски сведены к минимуму, экономические проекты теперь можно планировать на годы вперед, да и на дипломатическом поле в отношения с соседними государствами будет меньше нездоровых сенсаций.

В целом, Каспийское море окончательно становится «внутренним озером» для пяти государств, подписавших конвенцию, а вопросы его бассейна, включающего примыкающие реки, подписанты договора смогут решать с Грузией, Арменией, Узбекистаном и Турцией.