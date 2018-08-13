Концерн «Алмаз-Антей» вошел в десятку главных производителей оружия по рейтингу Defence News

Москва, 13 августа. Российский концерн «Алмаз-Антей» вошел в топ-10 крупнейших мировых производителей оружия.

В рейтинге предприятие занимает восьмое место. По словам экспертов еженедельника Defense News, концерн остается лидером среди компаний российского ОПК.

Гендиректор концерна Ян Новиков заявил, что предприятие ориентировано на выполнение гособоронзаказа, на создание систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России, а рейтинг свидетельствует об огромном значении продукции предприятия для обеспечения обороноспособности России.

Кроме «Алмаз-Антея» в рейтинг попали Объединенная авиастроительная корпорация (14-е место), корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (25-е место), холдинг «Вертолеты России» (36-е место), «Уралвагонзавод» (46-е место) а также концерн «Радиоэлектронные технологии» (48-е место).

Напомним, что Defence News является наиболее авторитетным изданием по военной тематике. Оно составляет рейтинги с 2000 года.