ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР из минометов и БМП

Донецк, 13 августа. Украинские военные выпустили 159 боеприпасов по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Как сообщает Донецкое агентство новостей, ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня.

По словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, под огнем армии Украины оказались населенные пункты Коминтерново, Саханка и Спартак. ВСУ применили гранатометы, вооружение БТР и БМП, минометы калибрами 120 и 82 мм, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ специально обстреляли школу в населенном пункте Донецкий перед стартом учебного года.