Киев, 13 августа. Военные действия в Крыму необходимо было начинать еще в 2014 году, теперь отвоевать российский полуостров существенно сложнее. Об этом в понедельник заявил депутат Верховной рады Украины и экс-командир батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергей Мельничук.

«То, что уже сейчас мы имеем, что дали достроить Керченский мост — нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», — объяснил депутат украинской Рады.

Мельничук указал на то, что у «русских больше присутствия в Азовском и Черном морях». Однако он уверен в том, что если в ситуацию вмешаются другие государства, то это может перерасти в полномасштабный конфликт, передает украинский телеканал «112».

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, по итогам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти по-прежнему считают полуостров украинским, однако многие страны, политики и общественники давно признали Крым российским регионом.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Москва уступила бы Крым Украине.