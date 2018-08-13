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Нужно было раньше думать: депутат Рады признал, что отвоевать Крым будет сложно
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    Нужно было раньше думать: депутат Рады признал, что отвоевать Крым будет сложно

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    Нужно было раньше думать: депутат Рады признал, что отвоевать Крым будет сложно

    Киев, 13 августа. Военные действия в Крыму необходимо было начинать еще в 2014 году, теперь отвоевать российский полуостров существенно сложнее. Об этом в понедельник заявил депутат Верховной рады Украины и экс-командир батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергей Мельничук.

    «То, что уже сейчас мы имеем, что дали достроить Керченский мост — нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», — объяснил депутат украинской Рады.

    Мельничук указал на то, что у «русских больше присутствия в Азовском и Черном морях». Однако он уверен в том, что если в ситуацию вмешаются другие государства, то это может перерасти в полномасштабный конфликт, передает украинский телеканал «112».

    Нужно было раньше думать: депутат Рады признал, что отвоевать Крым будет сложно

    Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного в регионе референдума, по итогам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти по-прежнему считают полуостров украинским, однако многие страны, политики и общественники давно признали Крым российским регионом.

    Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Москва уступила бы Крым Украине.

    Автор: Дана Балан
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