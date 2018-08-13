«Громогласные заявления»: адвокат заявил, что дело Януковича основано на желании политической расправы

Москва, 13 августа. В основу уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича положены «исключительно громогласные заявления и желание использовать закон для политических расправ», рассказал адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

По его словам, дело расследуется очень долго, потому что в его основе находятся не факты, не доказательства, а громогласные заявления. Защита считает, что в деле Януковича пытаются использовать «правоохранительную систему, закон исключительно для политических расправ».

Как пишет RT, Сердюк уточнил, что экс-президенту не дают возможности выступить в свою защиту или «лично обратиться к суду и народу».

Напомним, что Янукович был свергнут в ходе государственного переворота в начале 2014 года, после чего политику пришлось бежать в Россию. По словам самого Януковича, организаторы Евромайдана готовили на него покушение, и лишь благодаря грамотным действиями охраны президенту удалось избежать гибели. На Украине политик является фигурантом уголовного дела по нескольким статьям, включая «государственную измену».

Ранее Янукович заявил, что во время его правления были ошибки, и он их всегда признавал.