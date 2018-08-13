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Сирия: РФ зафиксировала 27 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: РФ зафиксировала 27 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: РФ зафиксировала 27 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Москва, 13 августа. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике зафиксировали более 20 случаев стрельбы за минувшие сутки. Турецкая сторона зафиксировала лишь один случай нарушения перемирия, о чем сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

    В сообщении указано, что наблюдатели РФ зафиксировали 27 случаев стрельбы в провинциях Хама (4), Алеппо (12), Латакия (10). Турецкие коллеги зафиксировали один случай стрельбы в Идлибе.

    В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Напомним, накануне российские военнослужащие уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов, приближавшихся к авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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