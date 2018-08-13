Более 250 человек провались под воду на концерте в Испании

Мадрид, 13 августа. Во время концерта в Испании обрушилась деревянная платформа на набережной, и зрители упали в воду. Количество пострадавших достигает 266 человек.

Инцидент произошел в самом начале концерта. Зрители собрались на деревянной платформе на набережной испанского города Виго, однако она не выдержала нагрузки и рухнула, передает News.ru.

Momento en el que se desprende la plataforma del puerto de Vigo (vía @Farodevigo).



A estas horas, se contabilizan 266 heridos, 5 de ellos de gravedad. pic.twitter.com/1xtq4f5E2f — María Blanco (@Mariablanco_) August 13, 2018

Большинство упали в воду. Как пишет местная газета Faro de Vigo, количество пострадавших составляет 266 человек. Состояние пятерых посетителей концерта оценивается врачами как тяжелое, передает RT.

На данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские.

Vigo Festival horror: 260 injured as pier COLLAPSES sending revellers plummeting into sea - https://t.co/RBgQqMRDxt pic.twitter.com/X2xlbyCiwO — AdpresNet (@AdpresNet) August 13, 2018

Ранее сообщалось о том, что молния спровоцировала более 140 новых очагов лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия.