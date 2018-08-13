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Более 250 человек провалились под воду на концерте в Испании
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    Более 250 человек провалились под воду на концерте в Испании

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    Более 250 человек провались под воду на концерте в Испании

    Мадрид, 13 августа. Во время концерта в Испании обрушилась деревянная платформа на набережной, и зрители упали в воду. Количество пострадавших достигает 266 человек.

    Инцидент произошел в самом начале концерта. Зрители собрались на деревянной платформе на набережной испанского города Виго, однако она не выдержала нагрузки и рухнула, передает News.ru

    Большинство упали в воду. Как пишет местная газета Faro de Vigo, количество пострадавших составляет 266 человек. Состояние пятерых посетителей концерта оценивается врачами как тяжелое, передает RT.

    На данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские.

    Ранее сообщалось о том, что молния спровоцировала более 140 новых очагов лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия.

    Автор: Катерина Иванова
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