Подвиги «Немезиды»: почему украинские националисты гадят по мелочам

В минувшие выходные националисты из киевской организации «Немезида» провели серию акций, посвященных «декоммунизации». На одной из улиц они уничтожили памятную табличку с именем французского поэта Эжена Потье, на другой — скололи серп и молот с арки путепровода, в других точках — еще целый ряд символов, показавшихся им коммунистическими. Тем самым они подтвердили тенденцию, фиксируемую социологами, — националисты все активнее претендуют на то, чтобы заменить власть в любых сферах жизни. Власть это устраивает, и останавливать радикалов, похоже, никто не собирается.

На исходе выходных националисты из «Немезиды» похвастались новыми «подвигами». Главным из них стало уничтожение каменной таблички с именем французского революционера, автора гимна «Интернационал» Эжена Потье на улице Александра Довженко.

«Сегодня наши улицы переполнены остатками вражеской пропаганды, про которые власти, видимо, забыли. Наши активисты решили помочь властям убрать эту гадость», — сообщили немезидовцы.

Чем помешал радикалам месье Потье? Ну, во-первых, его гимн слишком сильно любили многие поколения революционеров, включая большевиков. А значит — песня явно коммунистическая. Во-вторых, улицу, некогда носившую имя Потье, киевские власти еще в апреле переименовали в честь фигуры, поражающей своим масштабом, — Антона Цедика. Вы что, не слышали про Антона Цедика? Не беда, большинство киевлян тоже не знают, кто это вообще такой.

Как выяснилось, господин Цедик — активист Майдана, а затем — боец батальона «Донбасс», отличившийся в боях под Иловайском в августе 2014-го. Правда, Иловайск стал реальным адом для ВСУ и добробатов, а потому активист Цедик нашел там свою смерть. Яркая веха в жизни Цедика — «во время Майдана был комендантом этажа в Киевсовете». В общем, личность во всех смыслах нестандартная. Более того, сегодня уже три десятка улиц носят в Киеве имена таких вот «героев», поэтому от старых названий не должно остаться и следа.

Еще одним «подвигом» бойцов «Немезиды» стала ликвидация барельефа в виде серпа и молота, затерявшегося на арке одного из киевских железнодорожных мостов. Радикалы каким-то образом сумели добраться до символа, который висел на высоте и «для конспирации» был выкрашен в цвета украинского флага — жовто-блакитные. Но это не спасло его от расправы — барельеф свергли и искрошили в пыль.

Третьей жертвой «Немезиды» стала звезда города-героя, установленная на стенде Смоленска в одном из киевских парков. То ли националистов не устроила роль Смоленска в ходе Второй мировой, то ли он просто попался им под руку — но звезда тоже была жестко уничтожена. Самое печальное для немезидовцев — простые киевляне даже не заметили этих «подвигов», настолько им приелись выходки местных радикалов.

Зато их заметили социологи и эксперты, тщательно следящие за тем, как украинские радикальные движения — при попустительстве властей — все больше наглеют и стараются оттянуть на себя все больше функций. «Немезида» — организация относительно новая, она заявила о себе лишь в апреле 2018-го, параллельно с С14 (аналогом которой она является) совершив поджог лагеря ромов в дачном поселке «Русановские сады».

Заодно немезидовцы пригласили в свои ряды всех желающих участвовать в «акциях прямого действия, призванных защитить улицы городов от коммунистической и либеральной сволочи». В древнегреческой мифологии Немезида — крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Так что название радикалы себе выбрали подходящее. А за их спинами, по данным экспертов, маячат те же самые спецы СБУ, которые курируют радикалов из С14.

По мнению киевского эксперта Романа Романюка, «если власть не способна навести в городе порядок и защитить справедливость, то это сделает кто-то другой». По мере своих сил и своего видения этими «другими» сегодня стали разного рода «правые» движения. Так что некогда мирные акции против агрессии переросли в перманентные агрессивные действия.

А во-вторых, если раньше все схватки носили, условно говоря, оборонительный характер, то теперь «идейные» правые ведут наступательные кампании. И в этой ситуации главным становится вопрос, как далеко им удастся зайти. Ведь вся эта активность — начиная от срывания табличек и заканчивая вторжениями в органы власти — в социологии называется «коррозией государства». В условиях, когда государство не может выполнять свои функции, их пытаются присвоить другие, квазигосударственные институты.

В последние год-полтора на эту роль претендуют разного покроя правые движения. Их палитра широка, но не суть важно, к какой конкретно организации принадлежат те или иные малолетние убийцы. Все они являются продуктом общей апатии, равнодушия и безнаказанности «малого зла», царящих на Украине. И эрозия государственности, начинающаяся с избиения ромов или попрания памяти Второй мировой, постепенно доходит и до самых основ власти как механизма. Пока — только на местах. Но это, как говорится, «еще цветочки».