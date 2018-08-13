У нас большая проблема: в Киеве признали, что вся авиация Украины российского производства

Киев, 13 августа. Украина имеет огромную проблему с военно-морскими силами — де-факто их нет, а военная авиация полностью зависит от российских поставок. Об этом заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Он подчеркнул, что киевским властям необходимо переходить на стандарты Североатлантического альянса, закупая средства ПВО и, вероятнее всего, авиацию.

«У нас большая проблема с ВМФ и вообще с ВМС, надо ставить вопрос — есть они или нет на сегодняшний день. Нам необходимо определиться, что делать с авиацией. На данный момент авиация 100% российская. Все производство боевых самолетов, за исключением отдельных деталей, а все остальное — это российское», — признал Жданов.

Он указал на то, что Украине надо определяться, что делать с боевой авиацией, а также наращивать щит ПВО страны, передает «ПолитНавигатор».

Бывший офицер обратил внимание на то, что Киеву надо срочно усовершенствовать системы и приобретать какие-то современные, близкие к тем же странам НАТО.

Как ранее передавало Федеральное агентство новостей, политолог Александр Асафов объяснил, почему Украину не торопятся принимать в военный альянс. По его словам, конфликт в Донбассе — это всего лишь повод для непринятия Киева в ряды НАТО.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.