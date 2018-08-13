Сирия раннехристианская: ФАН посетил две древние святыни в Маалюле

Сирия, 12 августа. Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в небольшом сирийском городе Маалюля, расположенном в 55 километрах от Дамаска. Здесь находятся одни из самых древних в мире христианских святынь – женский монастырь Святой Феклы Равноапостольной и монастырь Святых Сергия и Вакха.

Название города означает «Высокое место», ведь само поселение располагается в красивейшем ущелье среди скал горной гряды Каламуна на высоте 1650 метров. Численность населения в среднем составляет 2000 человек. Большая часть жителей, почти две трети, проповедуют православие, остальные приверженцы грекокатолической церкви и ислама.

Когда-то в этом городе жила раннехристианская святая Фекла, которую почитают как равноапостольную. Согласно легендам она родилась в богатой семье и была обручена со знатным юношей. Но после того как ее родной город посетил апостол Павел, прониклась его проповедью и решила посвятить свою жизнь служению Богу. Перебравшись в Маалюлю, Фекла очень успешно занималась врачеванием. После смерти, в ее честь был построен одноименный монастырь, где находится пещера с небольшой византийской часовней, в которой и похоронена святая.

В сентябре 2013 года Маалюля была захвачена боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Террористы разрушили и разграбили город, уничтожили церковную утварь, сняли практически все кресты и колокола. Кроме того, они убили несколько жителей и захватили в заложники 13 монахинь и 3 послушницы. Священнослужительницы пробыли у радикальных исламистов около 100 дней и были освобождены только после устроенного ливанскими спецслужбами обмена на родственников боевиков.

Второй достопримечательностью города является монастырь святых Сергия и Вакха. Последние жили в III веке и были римскими легионерами в армии цезаря Галерия Максимиана. Солдаты занимали важные посты и пользовались расположением цезаря. Однако все изменилось после того, как правитель узнал, что его подданные являются тайными христианами. Во время жестоких пыток Вакха забили до смерти палками, а Сергия обезглавили.

Чуть позже, в их честь был возведен монастырь. Его построили на месте языческого храма, причем строители решили сохранить стены старой постройки, что позволяет считать монастырь Сергия и Вакха одним из древнейших в мире. Тем не менее, боевики разграбили и его.

«Из 26 икон, которые у нас украли террористы «Джебхат ан-Нусры»1, нам удалось вернуть только одну. Возвратилась к нам и оригинальная дверь монастыря, которой около 2000 лет. Все это мы получили из Ливана», — рассказывает Рита Вихби, смотрительница монастыря Св. Сергия и Вакха.

Маалюля была освобождена сирийскими войсками 14 апреля 2014 года. С этого момента в город постепенно возвращаются мирные жители, которые уже практически полностью восстановили былое величие древнего поселения. В настоящее время за монастырем Сергия и Вакха присматривает Рита Вихби. Она же является смотрителем находящегося при нем музея. К слову, девушка является носителем западного диалекта арамейского языка, на котором когда то разговаривал Иисус Христос.

1 Организация запрещена на территории РФ.