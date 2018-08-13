Экипаж совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана вертолета погиб

Душанбе, 13 августа. Принадлежащий Нацгвардии Таджикистана вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку на леднике Фортамбек на востоке страны. Как стало известно, экипаж воздушного судна погиб, среди жертв есть альпинисты.

Вертолет вывозил 13 альпинистов из базового лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Большинство из пассажиров — граждане Российской Федерации.

По информации ряда СМИ, в группе были граждане Испании и Белоруссии. Альпинисты совершили восхождение на пик Исмоили Сомони, передает РИА Новости.

Напомним, 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 компании Utair. Эксперты предположили, что причиной катастрофы могла стать халатность диспетчеров.