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Новая украинская гаубица «Богдана» оказалась нестреляющим образцом
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    Новая украинская гаубица «Богдана» оказалась нестреляющим образцом

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    Новая украинская гаубица «Богдана» оказалась нестреляющим образцом

    Киев, 13 августа. Новую украинскую САУ «Богдана» никогда не примут на вооружение в нынешней комплектации, заявил военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

    Жирохов раскритиковал новое украинское оружие. По его словам, новая самоходная гаубица является нестреляющим образцом, на котором не отработаны основные моменты.

    «Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать», — предположил он.

    Эксперт указал при этом, что на примере «Богданы» можно увидеть достижения украинской оборонной промышленности. Жирохов предложил обратить внимание на нарезной ствол.

    «До сегодня в стране не производились стволы калибром более 30 миллиметров. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и, самое главное, технологий это сделать удалось», — констатировал он.

    Однако специалист добавил, что в нынешней комплектации САУ не примут на вооружение, хотя министр обороны Украины Степан Полторак обещал, что это произойдет уже 10 августа.

    «И что? Заявления официально о принятии на вооружение нет и после 10-го, — заметил военный эксперт. — По одной простой причине — принимать нечего. Самое главное — орудие по всей видимости не стреляло. Что в принципе понятно — производства орудий такого калибра в Украине никогда не было и его налаживание идет не без сложностей».

    Автор: Катерина Иванова
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