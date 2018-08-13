Новая украинская гаубица «Богдана» оказалась нестреляющим образцом

Киев, 13 августа. Новую украинскую САУ «Богдана» никогда не примут на вооружение в нынешней комплектации, заявил военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

Жирохов раскритиковал новое украинское оружие. По его словам, новая самоходная гаубица является нестреляющим образцом, на котором не отработаны основные моменты.

«Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать», — предположил он.

Эксперт указал при этом, что на примере «Богданы» можно увидеть достижения украинской оборонной промышленности. Жирохов предложил обратить внимание на нарезной ствол.

«До сегодня в стране не производились стволы калибром более 30 миллиметров. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и, самое главное, технологий это сделать удалось», — констатировал он.

Однако специалист добавил, что в нынешней комплектации САУ не примут на вооружение, хотя министр обороны Украины Степан Полторак обещал, что это произойдет уже 10 августа.