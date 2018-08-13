Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Нью-Йорк, 13 августа. Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что со следующего года в приложении больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей. Так, специальные службы смогут без проблем получить доступ ко всем перепискам.

По информации ресурса Akket, спецслужбы смогут без проблем получить доступ к перепискам всех пользователей популярного мессенджера и пресекать действия террористов и нездоровых людей.

Как заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, такая мера была вызвана требованиями американских властей, пишет АиФ.

Также Цукерберг рассказал, что в ближайшем будущем в WhatsApp появится реклама, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, ранее глава WhatsApp Ян Кум объявил о своем уходе из компании. По неподтвержденной информации, Кум ушел в отставку из-за разногласий с Facebook. Якобы его не устраивали попытки Facebook «использовать персональные данные».

Ранее сообщалось, что хакеры обнаружили уязвимость WhatsApp, через которую можно редактировать чужие сообщения.