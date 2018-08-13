В Совфеде предложили запретить Вайкуле выступать в России

Российский продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Лайме Вайкуле воздержаться от выступлений в России. Так Пригожин отреагировал на отказ Вайкуле выступать в российском Крыму, сообщает «Газета.ru».

«И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории России. Все это сказано за пределами нашей страны», — подчеркнул он в беседе с НСН.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что артисты должны быть вне политики.

«На мой взгляд, представители эстрады не должны делать подобные высказывания. Однако из уст Вайкуле прозвучало именно политическое заявление. Полагаю, оно было сделано необдуманно. Артистка попросту забыла, что Крым — это часть Российской Федерации. Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России.

Таким образом Вайкуле понесла бы наказание за те публичные заявления, которые она себе позволила. Это было бы абсолютно справедливо, поскольку данная артистка получила известность благодаря существованию СССР», — отметил член комитета Совета Федерации по международным делам.

Российский сенатор выразил уверенность в том, что подобные заявления должны всесторонне осуждаться не только со стороны рядовых граждан, но и со стороны артистов.

«Артистам стоит воздерживаться от высказываний на политические темы. Это касается не только Вайкуле, но и таких людей, как [Андрей] Макаревич, [Михаил] Ефремов. То, что они говорят, — это просто возмутительно. Люди, которые не обладают достаточным опытом и знаниями для того, чтобы вникнуть в суть протекающих политических процессов, позволяют себе высказываться на подобного рода темы», — продолжает Сергей Цеков.

В заключение беседы парламентарий еще раз отметил, что России следует отреагировать на недружественное высказывание Вайкуле: необходимо запретить ей выступать на территории РФ.

Крым вновь стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Более 95% крымчан высказались за воссоединение с Российской Федерацией.